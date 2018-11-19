小米-W(01810-HK)智能手機只佔整體毛利32.5%

小米-W(01810-HK)2018年第三季度分部業績，非智能手機對集團毛利貢獻已超越智能手機業務。季內小米智能手機毛利為21.35億元(人民幣.下同)，同比錄得下滑近29%，只佔整體毛利65.78億元的32.5%。IoT與生活消費產品毛利則急漲95.7%至11.32億元；同樣互聯網服務毛利亦急升107.2%至32.34億元；至於其他業務毛利則升35.1%至7665.3萬元。

業績報告介紹，季內IoT與生活消費產品分部的收入為人民幣108億元，較去年同期增長89.8%，智能電視銷售快速增長的貢獻最為顯著。智能電視的全球銷量於期內同比增長198.5%。截至2018年前九個月，智能電視的全球銷量達到520萬部。2018年10月，月銷量首次超過100萬部。智能電視於2018年2月進入印度市場。截至2018年第三季度末，擁有五台以上小米IoT設備（不包括智能手機及筆記本電腦）的用戶數近198萬，環比增長16.5%。

互聯網服務表現，主要得益於中國大陸變現能力增強，互聯網服務分部收入期內同比增長85.5%至人民幣47億元。由於推薦算法持續優化，用戶不斷使用小米的互聯網服務，加上預裝收入增加，廣告收入同比增長109.8%至人民幣32億元。互聯網增值服務的收入同比增長49.7%至人民幣15億元，其中遊戲收入達人民幣6.525億元，同比增長12.0%。其他互聯網增值服務收入同比增長98.6%至人民幣

8.927億元，主要得益於互聯網金融業務及有品電商平台收入貢獻的增長。

小米公佈2018年三季度業績，股東應佔利潤近24.99億元(人民幣.下同)，扭虧為盈(去年同期虧損109.89億元；每股盈利0.117元，(去年同期虧損1.126元。收入508.462億元(人民幣.下同)，同比升49.1%；毛利65.775億元，升26.4%；惟經營利潤錄得同比下跌38.4%至22.106億元；經調整後利潤則為28.852億元，同比升17.3%。