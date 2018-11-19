小米(01810-HK)與美圖(01357-HK)戰略合作 美圖發盈警

小米(01810-HK)宣佈，與美圖公司(01357-HK)簽訂戰略合作協議，其中包括與所有日後發佈的美圖品牌智能手機、某些智能硬件產品相關的美圖品牌的全球獨家授權，以及技術和域名的全球授權。

小米集團高級副總裁兼首席財務官周受資電話會議中表示，這次與美團的合作出於幾個考慮，包括美圖在女性用戶群有品牌優勢，小米可充分利用這個優勢拓寬用戶群，加上美圖在相機、影像算法和技術有一定優勢，有助小米為手機用戶提供更好的拍照體驗。他又認為，借由小米在硬件、軟件、AI、互聯網服務，供應鏈及高效的新零售網絡方面的能力，相這此次戰略合作將為小米的智手機業務提供新的增長點。

雙方這次戰略合作是30年授權期限，授權分兩類產品，包括智能手機和其他合作智能硬件授權。周受資指，美圖手機除了V7型號，品牌零售權屬於小米，至於手機命名會否包含兩個品牌名字，他說，取名字具有靈活性，屆時再決定。被問到與美圖的合作何時會帶來業績上的增長，周受資表示，今天才作出公告，需要一段時間才跑上規模，現在不方便預計，和美圖沒有股權上的合作。

美圖也發出公告表示，雖然仍致力於美圖品牌智能手機及其他智能硬件業務的增長，但董事會決定與一家有小米的規模及影響的合作夥伴合作，符合集團的利益。未來的合作智能手機將由小米負責合作智能手機的設計、研究與開發、生產、商業運營、銷售和推廣，而美圖將負責合作智能手機鏡頭中與圖像相關的某些算法和技術。

同時，美圖發出盈利警告，截至10月31日止的十個月未經審計合併管理賬目初步評估，預期集團於截至今年12月31日止的年度，將錄得約9.5億元至12億元人民幣之間的淨虧損，而去年12月31日止年度的淨虧損約1.97億元人民幣。

小米今日股價造好，全日收市報13.6港元，升5.1%。而美圖股價偏軟，股價下跌2.68%至4.35港元。

文：敖璐斯