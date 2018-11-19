因應中美關稅衝擊 仲琦將逐步移產能回台

仲琦科技 (2419) 第三季獲利季增 11%，每股盈餘 0.16 元，累積前三季每股盈餘 0.41 元。因應中美貿易戰的關稅衝擊，仲琦表示，將調整產能將生產據點逐步移轉回到台灣，也會擴大研發投資在光通訊與 4G/5G 移動通訊。仲琦第三季合併營收為 29.98 億元，較第二季營收 17.13 億元成長 75%，歸屬於母公司之稅後純益約 3900 萬元，季成長 11%，每股盈餘為 0.16 元。累積前三季合併營收為 66.01 億元，較去年同期 64.15 億元成長 3%，歸屬於母公司之稅後純益約為 9800 萬元，每股盈餘為 0.41 元。



為因應中美貿易戰所帶來的關稅衝擊，仲琦表示，除了調整產能將生產據點逐步移轉回到台灣之外，同時也增加研發投資在於光通訊與 4G/5G 移動通訊。隨著移動通訊佔據大部分使用者上網時間，往移動通訊服務延伸是必要的發展，也與 MSO 客戶一同開發新的技術及應用，在 DOCSIS 技術以外把移動通訊的流量分流到 MSO 的服務網路來，找到其他現有核心產品外的成長引擎。



展望未來，隨著 AI 技術與終端產品在手機以及 VR 眼鏡的成熟與普遍，VR/AR 將帶來新的消費需求與商機，仲琦將配合市場趨勢與個人多媒體的需求，將傳統網通的頻寬由下行大於上行轉化成雙向高速的頻寬，兌現成為全球主要網通設備供應商的目標。

