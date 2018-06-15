仲琦股東會通過配息、減資案 股東每股拿回現金2.26元 下半年營運轉旺

網通廠仲琦 (2419)14 日召開 107 年股東常會，順利通過盈餘分配案及現金減資案，預估股東今年合計可拿到每股 2.26 元。受到原物料 MLCC 與 DRAM 缺貨影響，仲琦今年前 5 月營收年減 12%，不過，客戶已同意訂單可遞延至下半年陸續出貨，加上 DOCSIS 3.1 近日獲客戶大量追加訂單，下半年營運將轉旺。仲琦 14 日順利通過 106 年度盈餘分配現金每股 1.2 元、資本公積配發現金每股 0.06 元，以及現金減資每股 1 元等議案，預估股東今年合計可拿到每股 2.26 元。



仲琦科技持有現金充裕，扣除此次減資與除息後，仍保留寬裕資金支應資本支出與發展策略新事業之用。



今年 1-5 月累計合併營收 30.9 億元，較去年同期減少 12.0%。仲琦表示，主要受制於原物料 MLCC 與 DRAM 缺貨而影響原定上半年的出貨進度，目前料件缺口已陸續獲得供應商承諾補足，客戶也同意訂單可遞延至下半年陸續出貨，預計對營收衝擊將逐步降低。



因近兩年 Gbps 級的寬頻服務已經開始成為主流，而仲琦科技在 DOCSIS 3.1 的技術純熟，不僅是最早進入該市場的業者，根據供應商供貨量推算，目前產品出貨量應屬業界翹楚。仲琦表示，客戶近日大量追加訂單，原定今年第二季末起顯現蘇州廠擴產效益的時程表，預計將按規劃謹慎樂觀推進。

