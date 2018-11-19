三陽工業斥資10億元導入GDSI全球化標準展間 2020年完成全新通路網絡

三陽工業 (2206) 大手筆投資 10 億元在全台展示中心進行標準化升級，而繼高雄博愛、北台南、台中西屯、桃園中壢、新北中和及三重等 19 間 GDSI(Global Dealership Space Identity)展示中心相繼營運後，位於台北市內湖科學園區中心也於今天開幕，並以全新 3S(銷售、服務與零服)等級服務內湖、南港、松山、大直等地區客戶。HYUNDAI 汽車總經銷南陽實業總經理李應生表示，導入 GDSI 全球化標準展間腳步不停歇，今年底就會完成 26 間換裝升級，並且會持續投資到 2020 年完成全新通路網絡，加上加快引進更新更好車款，建構超越顧客期待的用車體驗。



秉持原廠全球標準打造的新內湖 GDSI 展示中心，為減少車主們在保養愛車時的冗長等待，並且能更有效率的完成修繕作業，於內湖 GDSI 的維修中心設置 10 座維修作業區，透過專業技師「雙人快保機制」提升服務品質縮短等候時間。