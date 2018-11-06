米蘭機車展登場 三陽宣佈攜手中油推電動機車

2018 米蘭國際機車展 EICMA 今晚登場，三陽 (2206) 將宣布結盟中油，積極擴大台灣電動車市場。三陽指出，中油即將在全台所屬加油站建置自有充換電系統，三陽負責生產可在中油充換電站使用的電動車款。面對國內電動車產業已然成型的兩大陣營，三陽工業董事長吳清源表示，三陽經過長期評估後決定走自己的路，規劃與中油結盟組成國家隊，也歡迎與三陽有同樣想法的其他業者加入，攜手擴大台灣電動車版圖。



今年國內電動機車市場訊息不斷，光陽與 Gogoro 兩大陣營動作頻頻，外界猜測三陽將在兩陣營中擇一「選邊站」，吳清源強調，三陽「將走自己的路」，並將答案壓在年底國際機車展於中外媒體面前一次揭曉，壓箱表態除了吸引國內媒體蜂擁而至，更一舉試探國外市場反應與水溫，預計此消息宣佈後，也將在台灣電動車市場掀起一番熱議。



吳清源強調，電動車是世界趨勢也是國家政策方向，在考量「充換電便利性、持續營運可能性、研發自主性、海外擴張可能性」四大方向評估後，與中油結盟將是遵循以政府現有資源，整合市場趨勢的最佳選擇，未來也不排除以此合作模式，與中油共同開拓國際市場。



三陽表示，中油全台灣有近兩千個加油站點，消費者對於加油站地點也相當熟悉，在加油站充換電將是最不需要改變使用習慣的選擇，而三陽電動車也將全面配合中油自主研發的快速充電換電系統，未來也規劃以三陽全經銷商的據點補足中油不足地區，合作細節雙方持續研議商討。



在本次米蘭車展，三陽也特地展出四款全新電動機車，包含限速 25KM 可折疊電動自行車、50cc 等級綠牌電動機車、125cc 等級白牌電動機車、以及性能表現相當於黃牌 300cc 燃油車等級的黃牌重型電動機車。此次一口氣展出四款量產車款，除完整呈現三陽電動車技術及整車設計之能力外，也展現傳統車廠在油電之間整合的技術能力。三陽表示，目前就待與中油會談後，期待在最短的時間內讓相關機種量產上市。



身為傳統機車大廠，本次米蘭展三陽也積極推出多款重量旗艦級燃油車，其中最為亮眼的乃是以東方靈獸「龍」為設計靈感打造的 DRG 158cc 水冷二輪「超跑」。此機種除搭配三陽獨家 Z.R.S.G. 零延遲瞬間啟動系統、全車 LED 燈系、後單槍避震系統、以及德國重車級 BOSCH ABS 防鎖死剎車系統外，其極致的超跑流線感與磅礡銳利之外型，更在會場上吸引眾多鎂光燈焦點。預期此機種上市後，將為三陽新車銷售帶來新氣象。