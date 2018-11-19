王品集團大尾牙登場 明年徵才1500人 新品牌丰禾日麗農曆年前問世

王品 (2727) 五年一度的集團大尾牙今日在台中舉行，適逢集團成立 25 周年，董事長陳正輝、台灣執行長楊秀慧和大陸李森斌皆出席該場尾牙。因應王品集團規模持續擴展，陳正輝宣布，明年將徵才 1500 人，而新品牌「丰禾日麗」也將於明年農曆年前問世。 陳正輝今年首度以董事長身分出席王品集團尾牙，王品今年持續深化多品牌發展十字戰略，開出新品牌包含青花驕、12mini、禾樂，以及甫於 10 月初開出的享鴨。陳正輝表示，截至 10 月，集團累積營業額已較去年同期增長，來客數也持續成長。



楊秀慧則呼籲，CSR 是王品集團未來重要任務，集團首家 CSR 品牌餐廳「丰禾日麗」即將在農曆年前問世，要以精緻廚藝讓蔬果大變身，推廣食材不浪費。「丰禾日麗」主打台式合菜料理，平均客單在 350~450 元，首店選在台北市林森商圈，鄰近國賓飯店、欣欣秀泰影城，鎖定平日上班族、商務人士，以及假日家庭客聚餐需求。