康控-KY車用明年H1效益放大 外觀件最快H2貢獻營收

除了聲學元件外，康控 - KY(4943) 明年成長動能還包含車用、光學及外觀件產品，康控 - KY 表示，車用產品今年已有小量出貨，第四季車用佔比目標 5-10%，而明年第一季將陸續量產，以車載鏡頭、照明開發為主，新能源車認證也將於今年底通過，未來貢獻將逐步放大。除車用及光學產品外，康控 - KY 提到，由於客戶在外觀件的原有供應商供貨品質不佳，因此拿到該訂單，而未來外觀件產品也不僅侷限在手機類產品，將配合客戶需求做開發，最快將於明年下半年開始有營收貢獻。



而在併購啟弘部分，康控 - KY 指出，透過與啟弘的合作將可打入非蘋的聲學元件，改善單一產品集中度及客戶集中度問題，目前董事會通過將以現金增資 6000 萬元，再加上 4000 萬買回舊股方式，預計取得啟弘 13-14% 股權，藉此加速後續的合作開發計畫。



康控 - KY 第三季單季營收佔比為聲學 71%，模治具與自動化設備 23%、連接器 4%、汽車 2%。康控 - KY 預估，今年資本支出約 10 億元，明年資本支出則以模治具為主，第三季研發費用約 1.14 億元，第四季預估研發費用與第三季差不多。



而展望第一季，康控 - KY 表示，目前聲學訂單還在洽談當中，1 月訂單情況約與 12 月差不多，2 月及 3 月營收則希望優於去年，此外，車用光學上半年將陸續放大貢獻，因此第一季汽車營收佔比會拉高，光學也將於下半年陸續發酵。