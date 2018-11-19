康控-KY未直接否認蘋果砍單 董座強調 每年成長20%目標不變

康控 - KY(4943) 今日舉行法說會，康控 - KY 董事長呂朝勝表示，今年跟明年的成長態勢不變，皆將維持 20% 的成長，而今年在自動化、良率改善下，獲利將優於去年表現，但會不會有三到四成的成長則較難預估，「不期盼每年豐收，但每年維持 20% 成長目標不變」。而對於美系客戶砍單傳聞提問，康控 - KY 會計經理戴暐倫於法說會中並未直接否認，但表示，終端客戶目前還在依據感恩節及聖誕節需求做訂單調整，雖目前 XR 訂單有下修，但也有其他舊機型重啟量產，但仍審慎看待第四季營收表現，預估將落在 18-22 億元間。



康控 - KY 提到，第三季聲學元件出貨占比拉高至 71%，且毛利率、營益率皆高於去年同期表現，然因稅率較去年同期成長 2 個百分點上升至 26%，因而影響 EPS 表現低於去年，但依目前評估，第四季稅率有望低於第三季表現。



康控 - KY 表示，依目前狀況看來，10 月獲利沒有比 9 月差，10 月、11 月則為營收高峰，然因客戶還在調整第四季訂單，12 月營收仍無法預估，但將較前兩個月減少，整體而言第四季獲利將優於第三季，預估單季營收落在 18-22 億元，毛利率 40-50%，營益率 30-40%。