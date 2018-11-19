三大法人合買52億 外資買金控、面板雙虎 鴻海遭連11砍

台股今 (19) 日上漲 31.60 點，收在 9828.69 點，成交值新台幣 916.65 億元。三大法人全數站在買方，外資及陸資買超 42.3 億元，投信買超 3.39 億元，自營商買超 7.2 億元，合計買超新台幣 52.89 億元；個股方面外資買進金控與面板股，持續調節鴻海，連續賣超 11 個交易日。

外資明顯押寶金控股、面板雙虎，但鴻海、台積電今天都持續被大賣超過萬張以上，鴻海尤其已遭外資連 11 賣，累計賣超超過 6 萬張；台積電部分，外資和投信都賣超，只有自營商勇敢低接，其中，外資已經連續 2 天出脫台積電，累計賣超超過 2.6 萬張。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1809 口至 12434 口，其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 1874 口至 38994 口，顯示內外資無論在期現貨都偏多操作。

外資買超前 10 名：元大滬深 300 正 2 獲買超 17757 張、元大金 17238 張、中信金 15533 張、群創 7756 張、欣興 7414 張、華航 6723 張、友達 6371 張、統一 5178 張、台新金 5024 張、富邦金 4963 張。

外資賣超前 10 名：精技 13517 張、富邦 VIX 遭賣 12937 張、鴻海 11542 張、台積電 10711 張、致伸 3516 張、東元 3054 張、聯電 2769 張、元大台灣 50 遭賣 2633 張、中石化 2619 張、英業達 2124 張。

投信買超前 10 名：兆豐金 2294 張、南亞科 2283 張、智邦 1184 張、第一金 992 張、同欣電 842 張、光寶科 681 張、中橡 642 張、華新 603 張、禾伸堂 453 張、南茂 444 張。

投信賣超前 10 名：亞泥 1473 張、台積電 1180 張、南電 699 張、台泥 582 張、遠東新 576 張、聯茂 540 張、達運 500 張、中華電 481 張、裕民 360 張、大成鋼 328 張。

自營商買超前 10 名：元大滬深 300 正 2 獲買超 8140 張、華通 1662 張、台積電 1104 張、宏碁 1056 張、聯電 1055 張、台表科 1029 張、旺宏 892 張、東森 799 張、富邦上証正 2 獲買超 763 張、富邦上証 745 張。

自營商賣超前 10 名：富邦 VIX 遭賣 4436 張、元大台灣 50 遭賣 2630 張、元大 S&P 原油正 2 遭賣 2161 張、欣興 1995 張、元太 1236 張、元大台灣 50 反 1 遭賣 1076 張、達方 964 張、兆豐金 930 張、第一金 885 張、國泰中國 A50 遭賣 768 張。

整體來說，台股今天量能萎縮，成交值為近 5 個交易日新低，由於逼近九合一選舉，市場觀望氣氛轉趨濃厚，多空看似不敢輕舉妄動，但外資在期現貨卻悄悄偏多，只是重量權值股台積電、鴻海還未重獲青睞之前，顯示對台股後市還不是全面翻多，短線若國際指數未出現明顯修正走勢，台股預期都將處於盤整格局，指數要大漲大跌不易。