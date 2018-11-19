【顧德投顧】義氣行情不變 各類股競相表態

◆盤勢分析

選舉剩下五天，類股輪動明顯，似乎大盤不受權王 (台積電) 受挫影響，多方氣勢強盛；汽車類股開盤大漲 2.02%，主要是因為和泰車 CAMRY 訂單超過預期；油電氣類股也因為台塑化反彈帶來 2.52% 漲幅，台股加權指數來到 9828 點，站回 9800 點。

上周五 (11/16)，川普對於中國提出可讓步清單正面回應，拯救了美股的跌勢；可惜的是，比特幣價格跌破 6000 大關，挖礦需求大減，Nvidia 營收下滑，連帶台積電 ADR 下跌 4 元。

美國經濟強盛的外表下，似乎也存在著隱憂，美國 2 年期、10 年期、30 年期公債殖利率下挫分別下挫，10 月分工業生產僅月增 0.1%，低於預期；美中貿易戰的高關稅已經對製造業產生壓力，內需房地產部份也傳來不太樂觀的消息。

中國經濟趨緩表露無疑；中國國家統計局 11 月 14 日公布，2018 年 10 月汽車、工業機器人、金屬切削機床、集成電路 (IC)、智慧型手機產量同步呈現年減；人行也對中國的房地產發展可能會影響到中國金融體系提出了警告；中國國家統計局 11 月 14 日公布，2018 年 10 月汽車類、文化辦公用品類零售金額逆勢衰退現象；汽車類零售金額是所有項目中表現最差的類別。



台股撐在 9800，雖然本益比僅 13.01 倍；觀察 10 月外銷訂單情況仍可成長，高峰應會落在 10 月、11 月，這是否能撐住台股? 選舉前有人罩，選後不管結果如何，空方累積多日的積怨與能量有可能會一次性爆發，建議投資人把握這幾天的「義氣」行情，避免抱股過選舉，選股上對於已經拉抬過高的高權值個股盡量避開；由於油價在反彈，盡量避開邏輯上明顯矛盾的高權值個股。

林開誠 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估