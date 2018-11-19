吃貨能量爆發 全球羊肉價格飆漲逼近歷史新高

美國人對羊肉的熱愛已經愈發強烈了，而旺盛的需求也在無形之中推助羊肉價格水漲船高。

根據美國農業部的數據顯示，本月早些時候，美國羊肉零售價格約為每磅 7.67 美元，比一年前增加了一半還多，新西蘭羊肉售價更是 9 月份創下了歷史新高。與每磅 4.98 美元的牛肉售價相比，羊肉的價格確實要高出不少。

一方面，受中國、中東和撒哈拉以南非洲地區的消費者旺盛的羊肉消費風潮影響，羊肉在美國市場近年來受歡迎程度不斷走高，攀升的消費需求也推助了羊肉價格水漲船高；另一方面，隨著澳洲和新西蘭這兩個世界上最大的羊肉生產和出口國的羊肉產量已降至近一個世紀以來的最低水平，這種供不應求的局面也進一步刺激了羊肉價格瘋狂飆升。

據澳洲《太陽先驅報》報導稱，供應短缺、乾旱、惡劣天氣加上當地和海外上漲的需求推動了羊肉價格大幅攀升。ACB News 也表示，持續的乾旱導致了澳洲牛羊肉價格不斷飆升且波動加大。

從上面兩個圖表中可以看出，2002 年、2006 年和 2016 年這三個乾旱期結束後，在接下來的 6 個月內，許多地區的牛羊市場都開始復甦，其中澳洲東部小牛指標價格 (EYCI) 漲幅最高達到 45%，澳洲東部各州交易羔羊肉價格指數 (ESTLI) 漲幅最高達到 41%。

只不過，美國人均羊肉消費量仍然相對較低。數據顯示，相比於對牛肉和豬肉分別達到 57 磅和 50 磅左右的消耗量，美國人對羊肉的人均消耗量只有 1 磅。

華爾街日報稱，羊肉價格相對較高是一個因素，但更重要的是美國人對這種肉類並不熟悉。此外，在 2011 年之前，美國的羊肉消費量幾十年來一直處在下降狀態，有些人將此歸因於二戰期間在海外服役的美國士兵經常吃罐裝羊肉，這讓很多人對羊肉敬而遠之。

但如今情況已大不相同，荷蘭合作銀行（Rabobank) 研究動物蛋白的高級分析師 Angus Gidley-Baird 表示，較年輕的消費者和千禧一代通常更願意嘗試羊肉。

值得注意的是，食客對老齡動物肉類的偏愛也是推助羊肉需求旺盛的重要原因。上述媒體報導稱，本月早些時候，屠夫 Adam Danforth 直接向新墨西哥州的一群廚師展示了如何從一隻 4 歲的綿羊身上烹製不同部位肉類的做法，他們知道，老年動物做出來的美食有更多的風味。

荷蘭合作銀行的數據還顯示，自 2011 年以來，美國羊肉消費量增長了約 40％。而農業協會 Meat＆Livestock Australia 的數據也表明，2017 年，澳洲向美國出口的羊肉比 2011 年增加了 50％。

美國羔羊委員會（American Lamb Board）發布的一份報告表露出，過去十年，羊肉的需求增長速度也已經超過了牛肉和豬肉，這進一步彰顯了美國市場對羊肉的巨大熱情。去年，美國一共進口了價值 8.066 億美元的羊肉。