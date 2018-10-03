新版北美自貿協議的重大影響：美國農業緩了口氣 農產品急漲

上周日，美國、加拿大和墨西哥結束了長達 13 個月的貿易談判，終於在截止日前達成了新版北美貿易協定 USMCA（The United States-Mexico-Canada Agreement，美墨加三國協議）。

新版協議消解了對關鍵農產品相互加征懲罰型關稅的壓力，美國主要農產品期貨從周一起連漲兩天。玉米期貨觸及三周新高，大豆期貨接近五周峰值。除了受需求端利多的情緒提振，美國中西部多日雨水不斷將拖延秋收進程，進一步緩解了供端的壓力。

CBOT 12 月玉米期貨周二收漲 1-3/4 美分，報 3.67-1/2 美元 / 蒲式耳，創三周新高。這一期貨周一曾收漲 9-1/2 美分，報 3.65-3/4 美元 / 蒲式耳，漲幅 2.7% 為 3 月 29 日以來日內最大增量。此前部分由於貿易關繫緊張，美國玉米期貨從 5 月開始價格不斷走低。

（上圖來自 foodbusinessnews.net）

CBOT 11 月大豆期貨周二收漲 8-1/4 美分，報 8.66 美元 / 蒲式耳，接近五周新高。這一期貨周一曾收漲 12-1/4 美分，報 8.57-3/4 美元 / 蒲式耳。

CBOT 12 月小麥期貨周二收漲 9-3/4 美分，報 5.19-1/4 美元 / 蒲式耳，扭轉了周一收跌 1/2 美分的頹勢。分析指出，美國小麥期貨周二漲 2%，幅度較大，主要由於俄羅斯小麥出口或因植物檢疫援原因顯著放緩，緩解了對美國小麥的市場競爭。

另據彭博社統計，美國 12 月芝加哥豬肉期貨周一最高漲 3.5%，至 59.95 美分 / 磅，創 6 月 14 日以來最高。10 月交割的美國奶酪期貨周一漲 1.3%，創 8 月 27 日以來最大日內漲幅，上周這一合約剛觸及 2016 年 11 月推出以來的最低價。

此外，ICE 3 月原糖期貨周二收漲 4%，報 12.07 美分 / 磅；盤中一度漲 5.6% 至 12.26 美分 / 磅，創 6 月 26 日以來新高；這一期貨周一收漲 3.7%。ICE 12 月白糖期貨周一和周二均收漲接近 2%。

Price Futures Group 高級穀物分析師 Jack Scoville 指出，本周美國農產品期貨市場連漲兩日，受到新版北美自由貿易協定達成的利多驅動，由於消除了部分需求端的不確定性，引發大量買入行為。墨西哥是美國最大的玉米出口目的地，對豬類期貨也形成支持。

全國玉米種植者協會數據顯示，美國出口到墨西哥的玉米量在 1994 年簽訂初版 Nafta 後顯著增長，2017 年美國出口了價值 32 億美元的玉米及其製品到墨西哥和加拿大。據美國肉類出口協會統計，2017 年美國生產豬肉有 1/4 出口，價值約 65 億美元，墨西哥和加拿大分列第一和第四位買家。

（上圖來自美國肉類出口協會）

為了回應美國徵收鋼鋁關稅，墨西哥決定從 6 月 6 日其對自美國進口的豬腿肉和肩胛肉徵收 20% 的關稅，奶酪也屬於被反制產品。2017 年墨西哥自美進口豬肉 14.7 億美元，在美國出口的豬肉中占比 23.7%，其中豬腿肉和肩胛肉進口量約 10.7 億美元。

國際知名農產品期貨公司 INTL FCStone Financial 的奶製品分析師 Dave Kurzawski 表示，美國奶酪期貨本周上漲，也與新版北美自由貿易協定達成不無關係。美國奶製品生產商依賴墨西哥買入至少 1/4 的奶酪。加拿大政府在奶業條款上妥協，同意向美國開放約 3.5% 的本國乳業市場市佔率，都對美國奶製品行業友好。