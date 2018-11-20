瑞銀：美中緊張關係恐延續到明年 G20峰會可望出現峰迴路轉

美中貿易摩擦何時落幕？瑞銀財富管理投資總監亞太區經濟學家韋輝廉（Philip Wyatt）認為，兩國領導人在 G20 國集團峰會前，可望出現峰迴路轉的局面，但美中貿易緊張關係恐將持續到明年。

20 國集團峰會月底即將登場，美方激烈言論讓人擔憂新冷戰是否展開序幕，韋輝廉（Philip Wyatt）表示，市場對中美貿易談判已不抱太大期望，但兩國領導人在峰會會面時，局面可以峰迴路轉，甚至有機會傳出好消息。

瑞銀預期，美中貿易緊張關係將維持到明年，也就是美國明年 1 月把對中國 2,000 億美元進口關稅稅率調高至 25%。但即便如此，美中之間還是有 20% 機會展開建設性對話，例如在峰會上達成臨時甚至更好的協議。

在歐洲方面，脫歐草案讓日不落帝國政治及經濟陷入危局，英鎊波動率已升至 2016 年脫歐公投以來的高點，貨幣期權市場認爲英鎊未來一個月跟墨西哥比索同樣波動，不確定性未來數周將持續困擾英鎊。

瑞銀表示，歐盟理事會將在周日（25 日）開會，屆時將決議英國脫歐草案，而英國議會很可能在 12 月 10 日進行投票。但目前最不可預期的是，包括對首相梅伊政府的不信任動議，首相一旦下台而必須重新選舉，甚至可能進行第二次脫歐公投，每一件事情都讓市場重新評估英國，最終走向過渡性或是斷崖式脫歐。

瑞銀表示，英國議會投票明朗化後，英鎊才有反彈機會，目前英鎊兌美元可能短暫跌破 1.20，但瑞銀預期，3 個月、6 個月與 12 個月預測匯率分別為：1.22、1.30 及 1.36，購買力平價匯率更高達 1.61，顯見英鎊目前有被嚴重低估的趨勢，未來數個月甚至有劇烈震盪。