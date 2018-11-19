華研前10月每股盈餘8.58元 投資千萬美元取得杭州網易雲音樂股權

華研 (8446) 公告與杭州網易雲音樂科技公司策略合作，交易總金額美金 1000 萬元。此外，華研自結前 10 月稅前淨利 4.67 億元，以股本 5.44 億元計算，每股稅前盈餘為 8.58 元。華研指出，將與杭州網易雲音樂科技公司策略合作，包含股權投資，配合其融資作業，華研透過取得其第三地區母公司 Cloud Village Inc. 之股權，間接取得杭州網易雲音樂科技公司股權，交易總金額美金 1000 萬元，單位數及每單位價格依 Cloud Village Inc. B1 輪融資估值而定。



華研指出，雙方已於上週五簽署股權認購合約，持股比例低於 1%。而杭州網易雲音樂科技公司屬數位音樂社群平台，用戶約 5 億人，居中國數位音樂第四大平台。



華研自結 10 月份合併營業利益 3952 萬元，稅前獲利 3971 萬元，月減 20.1%；累計前 10 月合併稅前淨利 4.67 億元，以股本 5.44 億元計算，每股稅前盈餘為 8.58 元。