胡連Q3獲利逆風 Q4旺季毛利率將逐步回溫

胡連 (6279) 第三季受到用料成本仍高影響，單季毛利率降至 31.41%，創近七年單季新低，而第四季進入車市旺季，法人預估，胡連第四季營收將較上季有雙位數成長，再加上近期銅價回落，用料成本將明顯降低，而隨稼動率提升，毛利率有望上看近 40% 水準。法人指出，第三季為車市淡季，稼動率偏低，而今年中國車市成長趨緩，庫存調整力度較大，也影響胡連第三季的營運動能，再加上前期高價的銅料庫存尚未消化完畢，拉升整體用料成本，因而導致第三季獲利較去年同期衰退逾七成，單季 EPS 降至 0.55 元，前三季 EPS 4.22 元。



法人也提到，今年中國車市成長動能趨緩，客戶加強庫存調整力度，根據乘聯會的最新資料顯示，中國 10 月份汽車銷量持續衰退，因此預估今年第四季車市旺季需求偏弱，進而將影響胡連第四季營收及獲利表現，然隨著銅價下跌，用料成本下降後，明年毛利率將有望逐步回溫。



胡連第三季歸屬母公司獲利 5321 萬元，毛利率 31.41%，營益率 14.10%，EPS 0.55 元；前三季歸屬母公司獲利 4.10 億元，毛利率 33.66%，營益率 18.02%，EPS4.22 元。