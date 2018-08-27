胡連Q3步淡季 今小幅貼息 9月後業績逐月成長

胡連 (6279) 今日除息，每股配發現金股利 8 元，除息參考價為 112.0 元，而第三季適逢歲修，屬業績淡季，也讓胡連除息首日股價表現受到影響，開盤最低來到 109.0 元，後小幅回升，以 111.5 元貼息作收，跌幅 0.45%，總量逾千張。胡連今年主要成長動能在於吉利汽車，吉利營收佔比約 10%，在吉利汽車出貨成長下，帶動第二季淡季業績不淡，而進入第三季，胡連提到，7 月底到 8 月中為中國歲修期間，影響天數約 7-10 天，而 9 月開始進入旺季後，業績將逐月成長，迎接第四季業績高峰。



法人表示，胡連近年推出繼電器、保險絲盒 (Box) 等新產品，目前除了吉利之外，也又出貨給長城及東南汽車，隨著每台車使用的端子數目增加，未來搭載 Box 使用量將持續成長；法人預計，吉利今年將有 6 款車改款，胡連對吉利出貨的 Box 產品也有望由目前的 2-3 款增加至 11 款，成為今年成長動能之一。



然法人也提到，胡連第三季適逢出貨淡季，隨稼動率下降，恐影響毛利率續降，此外，近期人民幣貶值，若人民幣未能止貶回升，除了影響應收帳款之外，也將造成胡連的匯兌損失。