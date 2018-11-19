東森取下自然美30%股權 美妝產品今年營業額目標25億元、明年33億元

東森國際 (2614) 透過旗下海外巴拿馬子公司取得香港上市 Natural Beauty Bio-Technology Limited(自然美生物科技有限公司，主板股票代號 00157) 30% 股權，繼整合國際垂直美妝線上通路「草莓網」後，又完成國際知名品牌及線下通路「自然美」合作，為東森集團的國際化布局與線上線下零售整合，補上一塊重要的拼圖，東森往美妝保健跨境通路，又邁進一大步。東森集團總裁王令麟表示，目前泛東森集團已經取得約 55% 自然美生物科技，其中東森國際投資約新台幣 20 億元，而泛東森集團 (含東森國際) 投資金額總共約新台幣 37 億元。王令麟指出，東森旗下美妝產品今年營業額目標 25 億元，明年目標 33 億元。至於「自然美」為國際知名美容品牌，1972 年由蔡燕萍創立，歷經 46 年近半個世紀的跨國品牌經營，全球共 1000 家門市以上，2017 年營收約 4 億港元，獲利約 1 億港元，未來，自然美董事長將由雷倩出任，台灣及大陸各自然美附屬子公司董事長由廖尚文出任，總經理由林燕玲出任。



東森自然美未來將有四大經營策略，首先是橫向擴大通路拓展，並進行通路變革，台灣將增加直營旗艦店的開拓，包含海外目標 2 年內整體加盟店數成長到 3,000 家，門市將融合店中店的新型態呈現；第二是垂直增加產品線，並進行產品升級，自然美將增加保健產品銷售服務，藉由東森自營保健商品豐富自然美產品線，創造更高的商品營收，自然美也將從 SPA 品牌轉變為國際馳名美容保養品牌，提供消費者更多居家保養的完整配套；第三要強化品牌行銷，改造品牌，並透過東森集團媒體資源與行銷優勢積極宣傳；第四是會員經營深耕與大數據運用，借鏡東森購物會員與大數據發展經驗，提高回購率與黏著度，短期內東森購物將協助台灣市場導客帶進高價值客戶及新的年輕客層；提高加盟主營收與美容師薪資，2 年內創造台灣 2,000 個就業機會，長期將藉由東森購物產品，草莓網國際線上、自然美國際線下、不斷整合研發新的商業模式，擴大國際市場，提供多元服務。



面對國際競爭與消費市場改變，王令麟指出，東森預見國際化與產品服務差異化將是台灣零售業轉型的重心，東森集團從媒體與零售的核心基礎延伸，一直以來擁有虛擬通路經營與行銷的優勢，自然美則擁有兩岸、東南亞的線下通路，草莓網具備全球美妝線上通路，未來將藉由線上線下通路整合，開發店中店與複合店新模式，以及大數據的會員深耕經營，與消費者有面對面行銷溝通的機會，結合行銷面、銷售面與服務面，建構強大的國際美妝保健通路。



另一方面透過垂直發展，精進產品服務能力，近年來美妝與保健在各國均呈現高度成長，尤其在亞洲市場有 7%~8% 的成長率，東森與國內各生技大廠合作，研發美妝與保健自營商品，自然美也有自己的生產研發中心，雙方行銷與研發強強結合，創造產品服務差異化補充產能，生產高品質商品，跨產業攜手進軍國際市場。



東森未來在自然美的經營上，仍延續「自然就是美」的經營理念，王令麟表示，東森集團近年持續快速成長，圍繞新零售、新媒體雙核心，不斷創新整合，創造企業價值，東森旗下東森購物今年每股盈餘 (EPS) 上看 5 元，新聞雲也成為台灣營收最高的新聞網站，這次自然美、草莓網、東森購物的結合，將對三個事業產生不同的綜效，更快推進國際市場的發展，面對環境變化，未來仍將持續透過創新整合，追求高速成長。