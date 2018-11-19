〈分析〉人民幣仍有一定貶值壓力 但不會持績大貶？

中國平安證券首席經濟學家張明發布報告指出，未來一段時間內，人民幣兌美元匯率仍將面臨一定的貶值壓力，但無論破不破 7，都不會出現持續大幅貶值的局面。張明認為，於當前環境下，中國人行 (PBoC) 主動降低對匯率的干預，讓人民幣因基本面而兌美元貶值，可能是更為明智的策略。

平安證券發布的 2019 年展望報告相信，人民幣匯率的適當貶值，有助緩解經濟下行壓力，與出口調整的壓力，並能降低央行干預匯率的成本與副作用。

由基本面：人民幣仍有貶值壓力

平安證券指出，導致 2018 年第 2 季以來人民幣兌美元匯率出現新一輪貶值的主要原因，包括：中美短期經濟增長趨勢出現顯著差異、中美短端和長端利差均出現收窄、美元指數顯著上行以及中美資本市場的表現大相徑庭。

因此，從基本面來看，未來一段時間內人民幣兌美元匯率仍將面臨一定的貶值壓力。

平安證券指出，至少在未來半年內，美國經濟仍將維持較為強勁的增長，而中國經濟仍將面臨下行壓力。

目前市場普遍認為，本輪美國經濟高增長至少將會延續至 2019 年上半年。2019 年中國經濟增速，預計將由 2018 年的 6.5% 左右繼續減速至 6.2-6.3% 上下，而 2019 年 2、3 季度可能是年內 GDP 增速的低點。

中美利差預計在 2019 年將會繼續收縮。目前中美 3 個月銀行間拆借利率分別為 2.95% 與 2.55% 左右，而中美 10 年期公債殖利率則分別為 3.50% 與 3.20% 上下。由於從目前至 2019 年上半年，聯準會預計將升息 3 碼，而中國央行仍有可能進一步降準，這就意味著，短期與長期的中美利差仍將收窄，甚至不排除利差倒掛的情形出現。利差的收縮自然會導致人民幣兌美元匯率面臨貶值壓力。

利差收縮將帶來人民幣貶值壓力

不太可能大幅貶值

此外，當前中美貿易摩擦依然面臨較大的不確定性，不排除摩擦進一步升級的風險。但從短期來看，貿易摩擦對順差國的不利衝擊，要高於對逆差國的不利衝擊。從這一角度來看，貿易摩擦的持續與升級，也可能導致人民幣面臨貶值壓力。

不過，無論人民幣兌美元是否跌破 7，平安證券認為，短期內人民幣兌美元持續大幅貶值的情況都不太可能出現。一方面，中國經濟的基本面依然強健。另一方面，為了防止不確定性的發生，影響國內系統性金融風險防範，中國央行也會有較大動力，來維持匯率的基本穩定。

平安證券指出，在當前的內外部環境下，中國央行主動降低對人民幣匯率的干預，順水推舟地讓人民幣在經濟基本面的作用下兌美元貶值，很可能是一種更加明智的策略。