硬脫歐比你想像更可怕！專家警告：英鎊和英股尚未真正反映

分析師週一指出，市場恐怕還沒有真正了解到全球第五大經濟體英國「無協議脫歐」的可怕。

S&P 前首席主權分析師 Moritz Kraemer 週一在 CNBC《Squawk Box Europe》節目上表示，以目前英鎊和英國股市 FTSE 100 指數的水準來看，市場很明顯還沒有準備好迎接無協議脫歐。

「因為我們從未經歷過任何類似的事情，所以市場很難試圖評估這到底真正意義是什麼。」

無協議脫歐一般認為是英國在脫離歐盟後，雙邊再也沒有正式關係，往後將需仰賴 WTO 的貿易規定。

在脫歐協議談判期間，英鎊被視為市場恐懼程度的風向球，上週英鎊兌美元匯率即因英國政局動盪加劇而大跌。

週一午盤，英鎊兌美元下跌約 0.1%，交際價格約在 1.2831 美元，在梅伊談成脫歐協議草案以及一連串英國官員辭職之前，本月稍早英鎊兌美元高點曾達 1.3176 美元。

英國政府週三公布了萬眾矚目的脫歐協議草案，具體規定了英國明年 3 月 29 日起脫離歐盟後的條款。然而，該草案尚需國會批准，此時脫歐事務大臣拉布 (Dominic Raab) 辭職離去以表示反對該草案，引發英鎊兌歐元大跌，單日跌幅創 2016 年以降最大。

除此之外，就業養老金大臣 Shailesh Vara、退歐部事務部次部長 Suella Braverman...... 等人也都紛紛請辭。

巴克萊歐股策略部門負責人 Emmanuel Cau 週一表示，「我們認為，因為現在市場上一片消極，英國股市的風險回報現在看起來是正面的。所以，如果我們看到軟脫歐 (或就算是硬脫歐)，英國國內股市和 FTSE 250 尤其會出現鬆一口氣的明顯漲勢。」

上週英國建商和一些以英國為重點的銀行股大跌，Cau 認為這「當然」該視為一種進場機會。

「但我們建議投資者不要過度反應，這週英國和歐盟的脫歐協議談判將會很忙。」歐盟預計週日召開高峰會討論該協議。