交易員：中國國家隊正大賣美元 力保人民幣不走弱

在美元大漲的前提下，人民幣週二 (13 日) 跌至 6.97 之後展開反彈。有交易員表示，早盤就有大型的中國國營銀行大賣美元，明顯是為防堵人民幣繼續下挫。

週二上午，人民幣兌美元先貶後升，至下午時離岸價格升破 6.95 元，在岸於 6.955 元附近守穩。

美元兌人民幣日線走勢圖 (近一年以來表現)

除國有銀行出手之外，中國官方也在政策面及消息面上有所行動。

在政策面上，中國人行 (PBoC) 已在最新的報告中展現捍衛人民幣決心，在消息面上，則傳出中國副總理劉鶴預計很快將訪問美國，與美方會談，以緩解貿易緊張關係。

人行在上週五的三季度貨幣政策報告中，關於人民幣的表述，刪除了過去 5 年「加大市場決定匯率的力度」用詞，新增「並在必要時加強宏觀審慎管理」的說法。市場解讀，這將讓年底前跌破 7 關卡的可能性大減。

交易商指出，美國總統川普與中國國家主席習近平本月底將會面，當局應該不希望這時人民幣過於走弱，因此由國營銀行出面大賣美元。

美元指數本週強漲，升至近 16 個月高點，一度觸及 97.69。2016 年底人民幣並險些破 7 時，美元指數還位於 103 上方，如今不到 98 時，人民幣就已走弱至接近 7，也代表人民幣兌一籃子貨幣也同樣疲軟。