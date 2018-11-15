〈每日外資外匯觀點〉即使美元回檔 市場偏好不變、歐元受限下降趨勢須先突破 

英國脫歐又有重大進展，在傳出英國內閣通過脫歐協議草案後，英鎊周三再度大漲，一度重回 1.3 重要關卡，美元指數則退守 97 大關，今晚市場將關注有「恐怖數據」之稱的美國零售銷售指標公布。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

BK：即使美元回檔 市場偏好不變

BK Asset Management 外匯策略董事總經理 Kathy Lien 認為，美國經濟強勁、穩步升息以及美元的避險地位，美元上漲的支撐仍穩固，即使美元稍有回檔，也幾乎是主要貨幣因為本地因素而反彈，並非市場對美元的偏好轉變。

英鎊兌美元周四亞洲盤力守 1.3，東京三菱日聯銀行 (MUFG) 研究報告中指出，英鎊上漲仍有強勁阻力，即使脫歐協議最終達成，可能漲幅也將受限。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

東京三菱表示，即使達成協議也只是避免無序脫歐的第一步，除非市場確信可以避免無序脫歐，英鎊未來一年才有望穩步走高，此外，還需要觀察英國 2019 年的整體經濟表現。

ING：歐元受限下降趨勢須先突破

荷蘭國際集團 (ING) 發布報告，從技術面來看，歐元兌美元近期走空不變，只有突破 1.139 上方，才能將走勢轉為中性，開啟長期跌勢中的盤整行情。

ING 分析師表示，歐元兌美元受限於下降趨勢線所在的 1.139，未能突破前，儘管反彈至 1.1310 附近，也只是為空頭重新做空鋪路；歐元兌美元若跌破 1.1215 低檔支撐，則將重啟跌勢，進一步下看至 1.115。