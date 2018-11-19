崇佑擬現增籌資1億元 擴充江蘇廠產能

金屬建材廠崇佑 - KY(5543-TW) 擬辦理 500 萬股現金增資案，暫訂每股 20 元溢價發行，募集資金 1 億元並已申報生效，依相關時程規劃，將在 12 月 28 日前完成募集，這也是崇佑 2 年內第 2 度辦理現增的市場籌資案，目的在為子公司將蘇崇佑擴充規模增加生產力。

崇佑本次辦理現金增資案主辦承銷券商為國票證，現增籌資的主要用途，在為子公司江蘇崇佑新型建材擴廠購買土地、興建廠房及購買機器設備，以增加生產力。

崇佑目前生產吊頂龍骨的上海松江廠稼動率 60%，生產金屬天花板江蘇鎮江廠產能滿載，配合未來 3 年營運高成長動能，預計江蘇鎮江廠將進行擴廠，最高可再增 50% 產能。崇佑董事長張建智日前在法說會中指出，在新團隊全力衝刺下，不僅在中國、越南等地建立自有銷售團隊，並看好金屬天花板市場成長性，將以自有品牌為主銷售，納入未來 3 年成長擴廠規劃。

崇佑今年營運朝正向發展，第 3 季稅後純益為 886 萬元，不僅為連續 3 季獲利，且超越上半年的總合，累計前 3 季稅後純益 1224 萬元，較去年同期轉虧為盈，每股純益為 0.4 元。崇佑今年營運可望虧轉盈，目前訂單能見度也高。

崇佑 10 月營收為 8266 萬元，月減 11.06%，年減 7.09%，累計前 10 月營收 8.5 億元，年增 10.08%。