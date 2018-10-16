〈崇佑營運展望〉看好金屬天花板高成長 啟動未來3年成長擴廠規劃

金屬建材廠崇佑 - KY(5543-TW) 今年可望轉虧為盈，董事長張建智今 (16) 日指出，在新團隊全力衝刺下，不僅在中國、越南等地建立自有銷售團隊，並看好金屬天花板的市場成長性，將在以自有品牌為主的銷售成長下，未來納入 3 年成長擴廠規劃。

崇佑旗下主力產品包括吊頂龍骨、金屬天花板及金屬隔間牆體，其中，吊頂龍骨毛利率約 15%，金屬天花板 18-25%，而金屬隔間牆體毛利率最高，達 20-30%。旗下產品並有「Buima」及「Syntex」兩大自有品牌。

張建智強調，目前崇佑產品切入越南市場，並發現本身產品具強大競爭力，將建立越南在地銷售團隊，搶灘此需求強勁的市場。

同時，張建智指出，目前生產吊頂龍骨的上海松江廠稼動率 60%，生產金屬天花板江蘇鎮江廠產能滿載，配合未來 3 年的營運高成長的動能，預計對江蘇鎮江廠將進行擴廠，最高將再增加 50% 的產能，詳細的擴廠及籌資規劃均在進行中。

張建智說，未來規劃吊頂龍骨、金屬天花板及金屬隔間牆體將以均衡發展為主，將朝各占營收 33% 為基本規劃。

崇佑在今年第 1 季及第 2 季均處於獲利狀況，上半年營收 4.89 億元，年增 9.02%，稅後純益為 660 萬元，每股純益 0.11 元，法人預估崇佑的第 3 季獲利轉佳，將明顯超越上半年獲利的總合。