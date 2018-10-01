華研與S.H.E 3人獨家經紀合約到期 未來合作仍在討論中

華研 (8446-TW) 近期股價大受旗下女子天團 S.H.E 3 名成員都將自立門戶影響而走弱，關於 3 人的獨家演藝經紀合約，華研昨 (9/30) 日公告表示，與 3 人的獨家經紀合約到期，但並非終止合作，未來合作內容仍在討論中，而以今年前 8 個月估算影響，3 人經紀收入佔華研營收占比約 29.4%，經紀毛利占華研整體毛利比例 12.6%。

華研表示，與藝人任家萱、田馥甄、陳嘉樺 3 人分別的獨家演藝經紀合約到期，3 人將各自成立個人公司，目前尚未與 3 人完成未來期間合作合約，合作內容仍在討論中。

華研指出，公司已與任家萱、田馥甄、陳嘉樺 3 人合作超過 17 年，累積諸多資產及資源，在獨家經紀合約到期後，未簽訂新合作合約前，除現有專案繼續執行外，未來個案如由華研經紀、或使用華研資產，將再就個案單獨簽署協議。

至於缺少 S.H.E 對華研營運表現的影響，華研表示，在非獨家經紀期間，營收、營業成本與營業費用都將減少，以今年前 8 個月資料估算影響，3 人經紀收入占華研營收比例 29.4%，經紀毛利占毛利比例為 12.6%，而營業利益則由於受到未分攤共同營業費用影響，無法明確推算。

華研強調，與 3 人並非終止合作，仍持續討論未來合作內容中，目前仍難以預測未來影響數，並強調公司財務健全、資金充裕，穩健經營無虞，且既有合作客戶權利義務不受影響。

在昨日發公告聲明止血後，華研今 (1) 日股價從低谷反彈，盤中漲幅近 3%、來到 84.4 元。