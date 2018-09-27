華研庫藏股買回已執行逾5成 平均每股價格約116元

華研 (8446-TW) 近期大受旗下女子天團 S.H.E 3 名成員都將自立門戶影響，股價頻頻下挫，不過，在此利空消息傳出前，該公司就已於 8 月決議買回庫藏股，以維護公司信用與股東權益，華研今 (27) 日公告，庫藏股已執行逾 5 成，平均每股買回價格約 116.53 元。

華研董事會在今年 8 月 6 日決議，為維護公司信用與股東權益，將於 8 月 8 日至 10 月 6 日間買回庫藏股，預計買回 2000 張，每股買回價格介於 90 元至 150 元間，不過，華研近 1 個月股價介於 98 元至 127 元間，顯示實施庫藏股效果不明顯。該公司今日並公告，庫藏股執行率約 56.95%，平均每股買回價格約 116.53 元。

S.H.E 繼 Ella 後，其他 2 位成員 Hebe 與 Selina 都將出走，3 人未來將各自成立個人公司，市場憂心華研營收將大幅銳減，衝擊華研近 2 日股價大跳水，昨 (26) 日重挫打入跌停價 89 元後，今日再度下探 81.6 元，寫下近 3 年新低，自 Ella 7 月傳出走華研後，2 個月來市值已蒸發逾 20 億元。

法人指出，華研目前獲利主要來自授權收入貢獻，且從 3 月與網易雲簽約後，授權金額大致維持固定，僅會隨著新增曲目的增加而成長，而缺乏 S.H.E 的演藝經紀收入，將使華研未來營收動能趨緩。