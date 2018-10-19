謎網股2.0 Webb爆26檔港股別碰 點名華融、民生系

獨立分析師 David Webb 於去年 5 月曾發表的「50 檔不能持有的港股」(簡稱謎網股)，昨 (18) 日又在其網誌上發文，羅列出 26 檔不能持有的港股，主要為華融及民生系內的股份，包括華融 (2799-HK) 及民生銀行 (1988-HK) 等。

與上次 50 檔謎網股一樣，David Webb 同樣在其網誌上，勾畫出這 26 檔以華融及民生系為中心的股份的複雜關係圖。

Webb 指出，研究圍繞這 26 家香港上市公司的重疊網路，泡沫和資金結構，呼籲投資者最好在投資組合內回避這些股份。

此外，Webb 還透露，華融金控 (0993-HK)2017 財年年報曾披露持有 1 家上市公司的股權及一批認售股權，該上市公司應該就是興業太陽能 (0750-HK)，惟興業太陽能卻未交代華融金控是股東之一，認為興業在復牌前須向公眾交代與華融金控的交易架構。

Webb 在文中表示，華融金控 2017 財年年報指出，於去年 12 月 6 日買入一家上市公司的股權及認售股權，涉及約港幣 1.81 億元。對比公開資料，可印證華融金控當日以每股港幣 2.7 元買入 6706.4 萬股興業太陽能。直到今年 7 月，華融金控及其子公司逐步提高所持有興業太陽能股權至 15.09%。

不過，興業太陽能卻未有在其 2016 年中期業績或 2017 年的年報中，披露華融金控是公司主要股東，以及相關交易的任何細節。

興業太陽能繼上週五 (12 日) 復牌後，週一 (15 日) 再度停牌。

多檔被點名的個股今 (19) 日股價偏軟，截至發稿，華融系內華融金控跌 5.74%，中國華融 (2799-HK) 跌 0.69%，華融投資 (2277-HK) 早盤暴跌 17.65%，現跌 10.29%。民生銀行 (1988-HK) 午後跌轉升 0.18%，民生資本 (1141-HK) 跌 4.22%。

華融投資股價 (圖：新浪財經)

華融前高層已因貪瀆中箭落馬。《紐約時報》日前披露中國華融前董事長賴小民嚴重違紀，遭開除中國共產黨黨籍。當局指控賴小民收賄、浪費國產公帑。

大陸雜誌《財新》的報導顯示，警方發現了近 4000 萬美元的現金，這些錢被放在與賴小民有關的房產中已經開始發霉。該報導後來被從《財新》網站上撤下。

David Webb 去年上半揭露「50 檔不能持有的港股」，指控有心人士打造出神秘的「謎網」(Enigma Network)，靠著複雜交叉持股，蓄意炒高低價股牟利。事件曝光後，部份遭點名小型股股價暴跌 90%。

David Webb 所列 26 檔個股：中國華融、華融金控、華融投資、民行、民銀資本、興業太陽能、中國軟實力 (0139-HK)、未來世界金融 (0572-HK)、綠地香港 (0337-HK)、民眾金融科技 (0279-HK)、柏榮集團 (8316-HK)、中國首控 (1269-HK)、成實外教育 (1565-HK)、弘達金融控股 (1822-HK)、平安證券集團 (0231-HK)、中新控股 (8207-HK)、百德國際 (2668-HK)、新體育 (0299-HK)、麥迪森控股 (8057-HK)、中國金洋 (1282-HK)、藍鼎國際 (0582-HK)、超人智能 (8176-HK)、港橋金融 (2323-HK)、豐盛控股 (0607-HK)、卓爾智聯 (2098-HK)、衍生集團 (6893-HK)。