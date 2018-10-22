緊咬民銀資本 Webb再PO文：股價有泡沫

繼上週四 (18 日) 撰文點名「謎網」26 檔股份別碰後，獨立分析師 David Webb 週日 (21) 日再度發文，並緊咬民銀資本 (1141-HK)，批評民銀資本股價超過有形價值多倍，存在泡沫。

Webb 發文指出，民銀資本上週五公布獲民生銀行 (1988-HK) 完成以每股港幣 0.363 元，按總作價 4.9 億元認購其 13.5 億新股，同時提到完成 2 次配售後的備考淨資產及淨有形資產分別為 17.91 億及 17.69 億元，以發行股份逾 47.7 億股計，每股淨資產及淨有形資產只有 0.0375 元及 0.0371 元，相比上週五 (19 日) 股價 0.34 元明顯出現泡沫。

此外，在民銀資本的資產負債表內，並沒有列出所持證券或債務發行人誰屬，亦不知道總值 9.57 億元的客戶融資內，有否包括客戶所持的民銀資本股份在內。由於民銀資本在今年 8 月 2 日進一步獲民行提供 80 億元信貸額度，他質疑民行為何要經另一香港上市實體向其他人放款。

文章指出，Webb 留意到，民銀資本於 5 月 9 日曾向 Fu Kwan 擔保的新華聯提供 4.3 億元保證金貸款融資，連同民銀資本在去年 12 月向新華聯及其附屬提供的貸款合計，單是向 Fu Kwan 及新華聯一系提供的貸款已達 1.25 億美元 (約港幣 9.75 億元)，相當於民銀資本的備考有形資產淨值 55%。

Fu Kwan 既持有東岳 (0189-HK)、新華聯資本 (0758-HK) 及新絲路文旅 (0472-HK)29.2%、67.8% 及 46.19%，東岳亦早於 2014 年 5 月 9 日參股從事股權投資及資產管理的中國民生投資的 2% 股權。

同時中國軟實力 (0139-HK) 既確認從華融海外取得融資用於認購民銀資本，同時曾於今年 4 月 25 日以換股形式收購九龍塘林肯道 1 號物業的交易，令中國軟實力在未來世界金融 (0572-HK) 的持股增至 18.78%，未來世界亦持有中國軟實力 7.27% 股權。

文章說，在中國軟實力及未來世界金融分別總值的 24.3 億及 16.31 億元之有形資產淨值中，帳面又各有 17.61 億及 9.52 億元為民銀資本股份重倉，因此兩者的價值或受民銀資本實值較低所拖累。

