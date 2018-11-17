摩根大通2019年網路股首選：亞馬遜、臉書

摩根大通網路分析師 Doug Anmuth 認為，科技股上個月受到「富有挑戰性的財報季」挫傷，但也為 2 檔股票創造了機會之窗——亞馬遜 (AMZN-US) 和臉書 (FB-US) ，這也是 Anmuth 明年的投資首選。

「亞馬遜顯然在第三季財報公布後吐了一大塊，關鍵是，一旦亞馬遜撐過第四季，我們將可預期 2019 年初期加速成長。」

根據週四報告，他認為亞馬遜的電商帝國在他所追蹤的網路公司中最「傑出」，其核心零售事業也依舊強勁。Anmuth 還預期亞馬遜獲利率可以受其 AWS 和廣告事業進一步推升。

至於臉書，Anmuth 認為臉書「股價已經長時間處於很大的壓力下，但第三季數據顯示用戶基礎的穩定性。」雖然有些人認為臉書一切就是環繞在廣告上，僅此一招，但 Anmuth 認為臉書「顯然更加努力。」

他指出臉書增聘一倍的資安人員，自 1 萬人增加到 2 萬人，「該公司顯然在這筆投資上砸了很多錢。」

「我認為他們會比一兩年前採取更嚴謹的步驟。」他預期臉書將會以 3 種途徑找回成長：扭轉負面輿論、進一步穩定其和新用戶群，以及確定新營收來源。

市場聚焦購物季電商表現

假日購物季已經開跑，Anmuth 指出，今年是電商事務成長加速的第三年，這是個強勁的產業，「也將持續變更強。」

Anmuth 的報告提到一項較少人注意的事實，他稱電商銷售「事實上還是靠桌上型電腦驅動，只有 28% 電商交易是透過行動設備下單，其餘 72% 仍是靠桌上型電腦操作。」

此外，亞馬遜和塔吉特 (Target) 今年首次取消免運門檻，過往非亞馬遜 Prime 會員必須要購物滿 25 美元以上才有免運服務，如今已取消，而塔吉特則祭出免費的 2 日運輸服務。

「值得注意的是，這是他們首次取消免運門檻，凸顯物流方面發生一些競爭。」但他認為，比起亞馬遜提供免運，這樣的改變對塔吉特來說可能衝擊比較大。