臉書將設獨立機構 專門審查不當貼文

臉書 (FB-US) 近日來面臨來自各方針對不當言論與內容操縱的輿論壓力，臉書執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 今 (16) 日表示，該公司將成立一個獨立機構，專門監督並評估用戶貼文的上訴與刪除。

此舉可望為臉書免去更多的指責與偏見，該公司已經刪除了被認為有問題的發文，如假新聞和仇恨性言論。

祖克柏在電話中表示:「我已經開始相信，我們不應該在言論自由和安全方面做出如此多的重要決定。」

他表示，這個獨立機構將以透明公開並獨立的方式進行內容審核，同時與臉書規範保持一致的。該公司將於 2019 年初開始試行新機構，希望在明年年底之前完成新機構的建立。

「我認為獨立性很重要，原因有幾個，」祖克伯在一份聲明中表示。「首先，它將阻止我們團隊中過多決策的集中。其次，它將建立問責制和監督。第三，它將保證這些決定是為了整體社群的最佳利益而不是出於商業原因。」

此消息是在一篇外媒發布報導後的第二天，該報導詳細描述了臉書營運長 Sheryl Sandberg 和其他臉書高管如何試圖淡化並轉播壞消息。除此之外，報導也指出臉書還與位於華盛頓的公關公司 Definers Public Affairs 合作，對競爭對手如蘋果 (AAPL-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 進行批評，同時淡化臉書自身的問題。

對此，臉書在週四 (15 日) 宣布，已經結束了與 Definers 公關公司合作的關係。同時，該公司也發布了最新報告，概述了臉書如何致力於刪除社群平台上的虛假賬戶、仇恨言論和暴力圖像等有害內容。