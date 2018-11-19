美知名服飾商J.Crew 高層策略分歧 執行長走人

服飾品牌 J.Crew 以主打學院派男裝和女裝為名，上週六 (17 日) 該公司表示同意執行長 James Brett 離職，並且立即生效。

該決定使得這間零售商在迎來主要的假日購物季之前沒有執行長，該聲明是為 James Brett 與 J.Crew 董事會的共同協議。

Brett 為一名長期零售業資深人士，於 2017 年 6 月被任命，他表示和董事會「在發展公司各方面的理念上，已無法互相理解」。

該公司第 2 季度表現，同店銷售額年增率成長 5%，而去年這個數字則是降 5%。本季度淨虧損總計 610 萬美元，低於去年同期的 1850 萬美元。

雖然業績變好，但公司長期的領導人 Mickey Drexler 對於 Brett 在亞馬遜 (AMZN-US) 上販售產品，感到不滿。Drexler 認為，這些舉動都有將品牌廉價化的趨勢。

目前 J Crew 董事會包含私募基金 TPG Capital 和 Leonard Green 等，對於 Brett 的支出也表示了擔憂。近期董事會也對 Brett 試圖將 J Crew 的廉價附屬品牌拓展成另創一間新品牌 Nevereven 表示不滿。

據了解，Brett 的策略是讓 J Crew 提供更多的入門價格商品，並拓展更多身體尺寸產品。今年第 2 季 J Crew 銷量年增 1%，整體公司營收增加了 5%，而小品牌 Madewell 營收也成長了 28%。

執行長職務將由執行長辦公室承擔，該辦公室由 4 名高級 J.Crew 高層組成，其中包括總裁兼運營長 Michael Nicholson。