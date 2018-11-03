〈分析〉撿便宜還是撿刀子？多頭喊進Nvidia 空頭列4理由 建議趁反彈快逃

美股週五 (2 日) 交易，半導體股 Nvidia (NVDA-US) 仍受創，但已將是 2 年多來最棒的一週。

市場觀察者認為，如果投資者對投入新資金持謹慎態度，那麼有少數幾檔股票可能值得買進。

Strategic Wealth Partners 總裁兼執行長 Mark Tepper 表示，「這些晶片股不是我們想要廣泛曝險的標的，事實上我們是高信念減持，更坦白說，在貿易戰中，那根本不是你的棲身之處，因為這個產業 90% 以上企業的營收來自海外，這比例比其他產業高出許多。」

然而，Tepper 仍看漲少數晶片股，例如 Nvidia，他尤其肯定該公司對遊戲產業的曝險，過去 3 年，該公司股價驚人上漲 650%，但 10 月重挫 25%，可逢低買入。

中美貿易摩擦，半導體股首當其衝，還有其他阻力也困住了整個產業，例如 AMD (AMD-US) 在公布下一季營收前瞻低於華爾街預期後，10 月股價暴跌。

其他分析師也認同，投資者可能會選定半導體個股來操作，而非買進廣泛投資工具，例如追蹤半導體股的 SMH ETF，已自 9 月高點下降 20% 以上。

Susquehanna 衍生策略部門主管 Stacey Gilbert 認為，除了 Nvidia 以外，投資者還可以考慮另外 2 檔半導體股：台灣半導體 (5425-TW) 和 Marvell (MRVL-US)。

「這顯然不是一場廣泛產業的交易，事實上，我們的分析師 Mehdi Hosseini 和 Chris Rolland 對這個產業抱持相當謹慎的態度，我們當然不會想買進一籃子工具，如果你觀察 SMH ETF，可以發現它持續反映更加謹慎的態度。」

Gilbert 指出，台灣半導體擁有強勁的長期成長能力，而 Marvell 也是股價可以自此上漲的紮實選擇。

SMH 週五跌逾 2%，交易價約莫每股 95.50 美元。

SMH ETF 走勢

但也有分析師持相反看法，美國知名投資媒體《InvestorPlace》InvestorPlace 撰文，建議投資者應該出售 Nvidia。

他認為，若以一個月前 Nvidia 每股 293 美元的高價計算，本週低價達 180 美元，跌幅達 35%，一個月的光景每股就少了 100 美元以上，對 Nvidia 這樣的大型股來說，這樣的走勢相當可怕，逢低買入的前景確實令人垂涎，但他舉出幾個理由，建議投資者不要匆忙下決定：

1. Nvidia 走跌是整體科技股和晶片股熄火，並非單一個股的問題。

例如德儀 (TXN-US)、意法 (STM-US) 和最重要的 AMD(AMD-US)，整個半導體股在公布財報後，均遭市場大量拋售。

科技股普遍表現不佳，投資者從成長型股票轉向更具防禦性的產業，如消費必需品和公用事業，這是因為投資者開始擔心經濟放緩，最近 FAANG 股一連串的疲弱財測或財報更惡化了此趨勢。不用說，在大眾試圖降低市場風險的環境下，Nvidia 這一類股票投資者避之唯恐不及。

2. 加密採礦業式微

在晶片股中，Nvidia 和 AMD 可說難兄難弟，因為這兩家公司很大程度上都靠著 GPU 事業的成長來推動利潤。與 Nvidia 一樣，AMD 的投資者也是相信該公司晶片長期前景可望超越英特爾 (INTC-US)，但短期內這兩家公司還是要靠加密貨幣的採礦熱潮。

然而，可悲的是，加密礦業已經枯竭，比特幣價格自高點重挫 65%，其他諸如以太坊等加密貨幣崩潰的程度更巨大。

因此即使 AMD 上一季推出新 GPU，但第三季顯卡收入仍較前一季下降 9%。同時，AMD 的區塊鏈營收也令人失望，去年該營收占 AMD 總營收近 10%，今年幾乎完全消失。此外，用在加密採礦業的 GPU 需求消失後，也會降低整體顯卡售價，包括出售給一般遊戲玩家的顯卡價格也受影響。

雖然 Nvidia 對加密採礦業的曝險沒有那麼高，也不清楚 Nvidia 的營收因為採礦業式微而下降多少，但肯定受到某程度的負面衝擊。

3. Nvidia 股價仍很昂貴

雖然 Nvidia 股價掉了 1/3，但仍然昂貴。整個華爾街對 Nvidia 股票目標價的範圍自低於 200 美元到高達 400 美元，顯示像這樣的股票具有高風險，本質上很難確切定價。

過去一年，該公司自由現金流成長已經下降，而且上一季營收還比前一季低 (但此趨勢應該不會持續下去，畢竟 Nvidia 仍在成長)，但 2017 年最美麗的時刻已經過了，獲利熱潮顯然已經消退。

因此，以本益比 25 倍來看，Nvidia 的價位實在不令人興奮，其他高成長的晶片股本益比低於 20，價格甜多了，例如 NXP 半導體 (NXPI-US) 本益比低於 9。Nvidia 股價仍有溢價空間，意味著日後該公司必須拿出更令人信服的結果，才能合理化目前的股價。

4. 資本配置問題——Nvidia 從來沒分發過股息。

該公司一直在執行庫藏股，去年該公司稅後純益超過 20 億美元，今年就拿出了 10 億美元執行庫藏股，儘管前半年花費 6 億美元回購股票，但買回來的也不到在外流通股的 1.5%，簡而言之，昂貴股價的企業執行庫藏股也難動分毫，而 0.3% 的股息也對股東沒太大作用。

因此，他建議投資者趁反彈時出售 Nvidia。

他認為，短期內 Nvidia 股價可能會劇烈反彈，因為就技術基準來看，這股票顯然遭超賣了，單單一個月就吐回今年全數漲幅，因此如果 Nvidia 股價回彈一些也不令人意外，事實上本週二該股票就上漲了 9% 以上。

該公司股價上漲部分係因摩根大通調升其股票評價 (但將目標價在自 265 美元調降至 255 美元)，這樣的反彈走勢提供投資人很棒的減倉機會，因為科技股真的要遭殃了，尤其是像 Nvidia 這種高價位但沒有股利支撐的股票，對於任何因獲利疲弱而股價大跌的消息最敏感。

Nvidia 近期一度跌到 100 美元的價位，或許沒能在 200 至 300 美元間出售是一件可惜的事，但事實上該股票還有可能加深走跌，投資人應把握時間，快逃！