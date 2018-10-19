台股重挫192點 台虹股價遭摜破淨值後見密集買單穩盤

軟板上游軟性銅箔基板 (FCCL) 廠台虹 (8039-TW) 今 (19) 日在大盤開盤重挫 192 點後，股價最重跌到 31.6 元，跌幅 4.67%，也跌破每股 32.89 元每股淨值，但隨後則出現密集買單穩盤，市場推測，買盤是看上明年 FCCL、鋁塑膜新產能的開出帶來的動能。

近期外資連續賣超台股，賣超金額逾 1000 億元，但外資對台虹則連續 5 日買超，買超張數達 1384 張，業界人士指出，台虹資產品質健康，第 2 季底每股淨值達 32.89 元，加計第 3 季獲利，每股淨值將逾 33 元，不排除特定買盤在今日股價跌深之際，進場吸收恐慌性殺出的籌碼。

台虹今年增加塗布線 2 條產線、加上其他生產線去瓶頸提升效率等相關工作改善完成，今年產能至少可增 10% 以上，法人報告指出，台虹的 FCCL 在長期努力之下，已通過認證並打入日本大型軟板廠，使用用於生產重要美系客戶手機相機鏡頭模組應用，估今年在 FCCL 部門營收將達 84.21 億元，年增 13.7%。加計其他業務部門，2018 年營收估為 93.57 億元，年減 16.4%，但稅後純益預估為 7.37 億元，每股純益 3.53 元，仍能維持去年的獲利水準。

台虹在中國大陸南通投資 3500 萬美元 (約合新台幣 10 億元) 設立新廠，將在明年第 2 季完工，台虹南通廠主要生產生產鋁塑膜、FCCL 電子材料為主，新增鋁塑膜產品，將為台虹帶來營運新動能。

台虹第 3 季營收 28.48 億元創今年新高，季增 19.39%，年減 11.67%，累計 1-9 月營收為 72.33 億元，年減 13%，營收下滑主要在太陽能材料業務萎縮。台虹將在 10 月 23 日召開董事會通過第 3 季財報，並於當日下午召開法人說明會提出營運展望。

台虹第 2 季稅後純益 1.58 億元，季增 62.66%，年減 18.69%，每股純益 0.76 元；上半年稅後純益 2.55 億元，年減 13.7%，每股稅後盈餘 1.22 元。