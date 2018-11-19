〈2019投資展望〉後貿易戰的外溢效應 非關稅型持久戰烏雲飄近

美國對中國發動貿易戰，對 2018 年全球經濟造成相當大的動盪，多數金融市場在 10 月股災的衝擊下，已轉為空頭格局，投資人人心惶惶，進入 2019 年後，恐怕也不能樂觀，國內 2 位知名學者台經院景氣預測中心主任孫明德和永豐金控首席經濟學家黃蔭基，均不約而同看待，明年的貿易戰恐將發展成「非關稅型的持久戰」。

孫明德認為，明年貿易戰恐將演變成冷戰和非關稅型的持久戰，例如，美國可能將中國列為匯率操縱國、提高非關稅貿易障礙，甚至是不給予中國市場經濟地位。

不過，並非美國一定會占上風，孫明德說，美國若要打持久戰，內部恐會有越來越多分歧的意見。

黃蔭基則指出，在貿易戰的不利因素下，全球未來 2 年經濟成長率將呈衰退走勢，由於歷史上的三大跌點都發生在今年，提醒投資人明年必須相當小心謹慎，低點恐下探 9050 點，但也有機會再次上看 10900 點。

從貿易戰來談，黃蔭基憂心不排除還會有貿易戰產生的外溢效應，包括貨幣戰、外交戰，或是石油戰等，成為長期持久的利空，在此環境下，台灣央行要預防性升息以防止利差擴大，機率恐怕只剩 25%。

而孫明德也認為，央行現在一動不如一靜，就算美國聯準會升息，明年還是有很多不確定性，特別是還有許多歐洲大國尚未啟動升息，我國利率水準還是居中，「台灣流動性不是問題，投資不振才是最大問題」。