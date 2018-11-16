智冠Q4業績可望優於Q3 樂觀看明年 金融事業明年下半年損平

智冠科技 (5478) 下午應櫃買中心之邀舉行業績說明會，財管中心總經理鍾興博指出，第四季受惠《吞食天地 M》可完整認列業績，預期單季毛利率可望回升，業績也會比第三季好，並可挑戰首季高峰，對明年業績看樂觀。至於旗下金融事業群第三季智冠認列投資損失已降至 900 萬元，預估明年下半年有機會損益兩平，2020 年開始收割。智冠第三季合併營收 14.34 億元，為今年單季最高，較上季成長 26.68%，稅後淨利 0.65 億元，年減 36.04%，每股盈餘 0.53 元；累計前三季合併營收 38.10 億元，稅後淨利 2.47 億元，年減 32.22%，每股盈餘 1.97 元。



第三季毛利率為 52%，下滑主要為新遊戲、合併新事業體，使得營業費用增加。第四季受惠《吞食天地 M》可完成認列，預期毛利率可望回升。



遊戲研發上，預計 12 月底前推出《銀之鑰》、2019 年推出《戀愛盒子 M》及《黃易 M》、2020 年包括《天子傳奇 M》及《中華英雄 M》上市。



網路行銷事業群部分，鍾興博指出，主要服務為行銷顧問、美術多媒體製作、廣告技術平台及大數據分析，旗下兩家公司包括智酷媒體公司及一帆數位，未來將進行合併，一帆數位為存續公司，之後再進行增資，未來朝 IPO 發展。



金融事業群部分，藍新金融科技事業群 2016 年交易規模達 64 億元，2017 年達到 270 億元，包括藍新集團 145 億元、智冠集團 125 億元，預估今年可達到 350 億元，鍾興博指出，若能達到 450 億元交易規模，將可達到損益兩平。



鍾興博指出，智冠集團持股 59%、全達集團持股 32% 的藍新科技與旗下兩家 100% 子公司智通數位科技及藍新金流進行合併，由藍新科技作為存續公司，今年 4 月換股整合後效益逐漸顯現。



鍾興博表示，金融事業群上半年虧損 3200 萬元中智冠認列 2100 萬元，預期整合效益發揮後，人事、租金等費用會大幅下降，第三季智冠認列投資損失已降至 900 萬元，10 月交易規模達到 6500 萬元創新高，預估明年上半年認列損失會更少，下半年有機會損益兩平，2020 年智冠開始收割。