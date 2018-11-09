《吞食M》續發威 智冠10月營收月增逾6.8% 再改寫今年新高

遊戲大廠智冠科技 (5478-TW) 今 (9) 日公告 10 月合併營收 5.78 億元，月增 6.81%，受惠子公司中華網龍 (3083-TW) 手遊《吞食天地 Online》營收亮眼，帶動 10 月營收再改寫今年新高，但由於今年起適用 IFRS 國際財務報導準則第 15 號公報，旗下數位點數 MyCard 業務的營收認列由總額認列改採淨額認列，營收年減 53.18%；前 10 個月累計營收 43.95 億元，年減 66.47%。

智冠表示，10 月受惠旗下數位遊戲、網路行銷媒體、金融科技等三大事業群穩健成長，加上中華網龍年度重點 MMORPG 手遊《吞食天地 M》，從 9 月上市以來，廣受吞食玩家喜愛，締造亮眼成績，更推升網龍營收突破億元大關，創下 5 年來單月營收新高紀錄。

由於「吞食天地」為經典 IP 之一，近來經典 IP 由端遊轉為手遊，都寫下亮眼成績，《吞食天地 M》也成功登上港澳 Google Play、App Store 雙平台遊戲暢銷排行榜前五名，在台成績相當亮眼，法人看好，在該款遊戲完整貢獻下，網龍第 4 季營運將再創佳績，除可望帶動其第 4 季由虧轉盈外，智冠也將連帶受惠。

智冠日 K 線圖



