10月全球股市震盪整理 法人：基本面撐腰長線仍看好美元資產

全球股市 10 月以來遭遇亂流顛簸，但法人認為，目前總體經濟面與基本面仍相對穩健，股市修正只是減速並非走弱的前兆，仍然看好美元資產中的美股與美元計價的新興市場債。

而美林全球基金經理人 11 月調查也同樣看好美股，調查結果顯示，經理人認為，2019 年全球經濟應不至於出現衰退，其中美股在歷經 10 月估值面修正整理後，吸引經理人進場，淨加碼幅度上升 10% 來到淨加碼 14%，

渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀表示，全球股票 10 月以來大幅修正，主要是美國公債殖利率攀升，市場擔憂美企盈餘成長已經見頂，加上聯準會過度收緊貨幣政策所致。

傅敏儀表示，美國盈餘預計仍將成長，而從經濟指標來看，聯準會逐步升息的路徑仍然合理，不至於對經濟成長構成威脅，在各項通膨指標反彈至接近至 2%，顯示溫和收緊政策仍是恰當舉措。

渣打銀行全球投資委員會認為，從經濟角度來看，關鍵的周期末段指標（殖利率曲線、美國領先經濟指標和公司利潤率）並未明顯惡化，目前經濟成長速度可能放緩，但預期仍可維持穩健步伐。

傅敏儀認為，美元走強仍是新興市場資產的短期風險，但預期未來 6 至 12 月強勢美元對新興市場的挑戰可望減弱，股票的盈餘和評價有吸引，此外，新興市場美元政府債券具備吸引力的殖利率和信用品質，也被視為是今年表現相對更形穩定的新興市場資產類別之一。

進一步觀察，亞洲美元公司債券通常波動相對較小，即便預期股票將領先債券，但仍建議多元化資產配置的方式緩和後周期波動性。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，美國期中選舉結果對美國經濟與政策影響不大，況且歷史經驗顯示，單一因素通常無法長期的影響市場，評估市場時應更關注基本面因素，在產業部分，建議可鎖定具備評價面優勢的能源、金融及高齡人口商機的醫療業，攻防兼備。