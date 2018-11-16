【富蘭克林】利空漸被消化 布局台股展望行情

半導體權值受外資降評報告衝擊，16 日股價走弱，加權指數在多頭指標弱勢下，盤中震盪走低，在尾盤拉升下跌幅收斂，終場下跌 29 點收 9,797 點。早盤強勢個股在大盤低迷干擾下走勢暫時受挫，大致維持整理格局。

富蘭克林華美投信表示，加權指數經過 10 月大幅修正與 11 月初反彈後，下檔支撐力道逐漸明朗，市場開始依循跌深反彈、趨勢展望等操作題材進行布局，氣氛已不若 10 月份悲觀，且美中就貿易問題重啟對話，G20 峰會川習兩人釋出和緩訊息的期待，更為資本市場帶來彈升契機。考量台股已修正反映多數利空，具有展望性的個股有望迎來回補買盤推升力道，可留意技術面轉多個股的表現機會。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，加權指數現階段在 9,800 點附近震盪整理，面臨回測壓力但盤中震幅減小，有利後市盤整上攻。近期市場焦點集中在美股大廠下調財測，造成個股股價修正，特別是蘋果新機銷售雜音更使台廠供應鏈走勢疲弱，不過從權值股觀察，依舊具有技術面優勢與產業契機。以光學產業而言，未來受惠於手機多鏡頭滲透率的大幅提升，根據中系券商預估，2019 年中國手機大廠的三鏡頭新機出貨量上看 6,500 萬支，年增率達 5 倍以上，中國產業的需求將是營收主要動能之一；半導體權值憑藉技術領先、主要客戶屬國際大廠等優勢，即使短線面臨景氣調整，也終將回歸成長軌道，均可望帶動台股逐步向上。

周書玄並認為，時間來到第 4 季季中，市場操作轉向布局未來展望，期待性對個股行情將起正面助益。其中 5G 產業逐漸具體化，根據電信大廠資料，5G 終端晶片將於今年第 4 季至明年上半年間陸續發表，手機產業受惠於 5G 技術，快速成長可望帶來手機產業新一波的成長動能，另外包括趨勢相對明確的電動車產業，亦見資金進場布局跡象，均可留意相關標的。

美中貿易議題方面，周書玄指出，兩國抗衡已經超越貿易層級，而進一步涉及技術、知識產權等領域，是兩大經濟體間的長期競爭，應會持續影響全球市場。考量關稅大幅升級對兩國利益造成衝擊，甚至造成內部反彈，貿易協商步入失控的可能性不高，但仍需持續關注會談實際成果，如走向進一步升級則影響層面擴大，資本市場的震盪也會加劇。

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