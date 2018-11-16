脫歐草案引發高官辭職潮 梅伊依舊堅決：這婚離定了！

一日之內，包括退歐事務大臣在內的 4 名英國政府高官相繼請辭，英鎊急挫。重壓之下，英國首相特雷莎 · 梅仍舊不得不前往下議院，就最新退歐草案發表演講。

11 月 15 日周四，梅在講話中表示，英國與歐盟已經接近達成退歐協議。現有協議並非最終版本，仍然只是一個草案，但目前的選擇十分明顯：

我們可以選擇無協議退歐，也可以選擇不退歐，但也可以選擇現在的這個協議。

隨後，在回答議員提問時，梅再次重申：英國將在明年 3 月 29 日退歐，政府沒有不退歐的計劃，不會延長《里斯本協議》第 50 條，不退歐存在風險。與此同時，英國政府也在準備無協議退歐相關事項。

此前一天，英國與歐盟達成的 585 頁退歐協議草案得到了英國內閣的支持，但協議中有關愛爾蘭的問題依然處於爭議中心，第二任英國退歐事務大臣 Dominic Raab 也因此辭職。

協議草案規定，除非找到合理的解決方案，在 2020 年年中之前會保持愛爾蘭邊境開放，否則英國只有兩種選擇：要麼請求延長過渡期，要麼留在與歐盟的關稅聯盟中。

其中還有一項擔保協議允許在沒有貿易協定的情況下，設立臨時的「歐盟 - 英國單一關稅區域」，防止在愛爾蘭進行邊境檢查。許多退歐派均對此心生不滿。

在演講中，梅指出，英國和歐盟對於擔保協議都並不完全滿意，但任何協議都必須有一項擔保。歐盟其實已經作出了讓步，具體表現在以下四個方面：

一，原本僅針對北愛爾蘭的擔保協議已被放棄。

二，作為擔保協議的替代品，過渡期可以延長。

三，草案要求雙方盡最大努力不去使用這一機制。如若擔保協議遭到啟用，也只是臨時之舉，有結束的方法。

四，北愛爾蘭企業完全獲得英國單一市場准入。

在梅看來，作為談判癥結的愛爾蘭邊界問題最好通過雙方亟待談判的未來關係來解決。草案顯示，英國和歐盟的終極目標是建立一個「自由貿易區」，並進行 「深度監管和海關合作」。不過，英國將受到歐盟規則的約束，而這也限制了英國同其他國家達成 FTA 的空間。

梅提到，歐盟預計英國企業將從擔保協議中獲得優勢，北愛爾蘭的利益在談判中處於優先位置。她還稱，英國將不會在未來的貿易協議中降低標準，並呼籲議員在有關協議的投票中必須考慮就業和經濟。

首相「舌戰群儒」期間，發生了這些

特雷莎 · 梅在下議院與一眾議員們「鬥智鬥勇」時，英鎊兌歐元跌 1.7% 至 0.8857 英鎊，或創逾一年來最大單日跌幅。

此前，英國議會歐洲研究組織（ERG）發言人表示，英國議會支持脫歐的議員 Rees-Mogg 提交對首相梅的不信任信件，尋求對她進行不信任投票。

午間辭職的 Raab 則在接受 BBC 採訪時稱，仍對現任首相抱有信心：

我認為梅需要一名能夠堅定追求她所希望達成協議的退歐大臣。我認為憑我自己的良心是做不到的。但我很尊重她，也認為她應該繼續。但我確實覺得我們需要改變英國退歐的方向。