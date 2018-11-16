泰昇-KY12月起陸續新增5條產線 以品牌策略站穩新興市場

泰昇 - KY(8480) 以嬰兒拉拉褲為深耕東協市場主要產品，7 月新增 1 條生產線，減緩產能吃緊的狀況，惟吸收市場成長和原物料成本增加，導致第三季營業毛利下滑至 27.95%，財務長林耕平表示，將以短期借款多備存貨避免衝擊，加上柬埔寨新廠生產水準優於預期，追近越南廠水準，營運狀況有望改善。以市場來看，越南占比 47%，柬埔寨居次 32%，泰國、緬甸合計 12%，非洲地區則占 7%。林耕平解釋，柬埔寨成長幅度 33%，緬甸蹲點 10 年已有成果展現，泰國每年成長幅度都有 15%，僅越南第三季市場成長幅度 4%，低於預期，將調整品牌行銷和通路拓展。



看好柬埔寨市場，柬埔寨廠於明年各開一條女性衛生棉、嬰兒拉拉褲生產線，越南部分除 12 月新增成人復健褲、嬰兒拉拉褲生產線，明年第三季再增一條成人看護墊生產線，合計 5 條新產線。



泰昇 - KY 於 15 日公告第三季財報，營收 4.53 億元，年增 18.81%，稅後淨利 7,612 萬元，年增 20.77%，每股稅後純益 1.94 元；前三季稅後淨利 2.19 億元，年增 20.74%，每股稅後純益 5.56 元，年增 19.83%。



第四季進入主要市場傳統旺季，卻面臨貨幣貶值的降價壓力，且原物料上漲趨勢不變，林耕平認為，將調整供應鏈、原物料作因應，且原物料處於歷史高點，近期國際油價趨緩走跌，有望價格回落，加上越南廠取得新一年投資優惠，進一步降低所得稅率。



展望未來，將尋找適合的併購或投資標的強化競爭力，針對市場開發成人復健褲、婦女生理褲等新產品，投入通路佈建、品牌行銷，提高北東協市場成長紅利和市占，積極佈局印度、緬甸等新興市場。