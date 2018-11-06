泰昇10月營收1.65億元創新高 Q4將再攀巔峰

泰昇 - KY (8480-TW) 深耕中南半島市場，目前柬埔寨金邊市新廠第一條嬰兒拉拉褲生產線，已進入量產，紓解現有越南廠產能吃緊的現況，泰昇最新營收數字顯示，10 月營收以 1.65 億元創新高；法人估泰昇第 4 季旺季單月均可維持在 1.6 億元的水準，第 4 季在市場旺季效應下，季營收還可改寫歷史新高。

泰昇今日公布 10 月營收 1.65 億元，月增 5.56%，年增 25.54%；今年累計 1-10 月營收 14.34 億元，年增 15.7%。

泰昇主管指出，東協國家高度經濟成長率，帶動中產階級持續增加，民生消費品市場也持續增溫，泰昇受惠柬埔寨、緬甸及越南等東協國家市場成長火熱，集團合併營收 8、9 月連二月成長超過 2 成。泰昇營收自 8 月起開始加溫，8 月營收創新高，9 月也改寫次高，第 3 季營收衝高，第 4 季展望也正向。

在集團營運方面，泰昇柬埔寨新廠嬰兒拉拉褲產能利率逐月提高，並趨於滿載，已計畫明年新增一條嬰兒拉拉褲產線，因應柬埔寨市場快速成長需求：越南廠第 4 季將各有一條嬰兒拉拉褲及成人復健褲加入量產行列，可大幅提升集團總產能。另集團也將配合旺季到來準備一系列廣告行銷活動，以加強品牌打造及提升市占率，期能對營收成長增加動能。

就泰昇第 3 季營運獲利面來看，由於第 3 季原物料上漲，法人估毛利率將下降到 30% 附近，第 4 季因生產經濟規模放大、及生產配方改變有助成本減少，毛利率可望再向上。

泰昇今年上半年稅後純益達 1.42 億元，年增 20.73%，每股純益為 3.62 元。泰昇將在本周公布第 3 季財報，法人估在產能提升下，泰昇上下半年營收、獲利比重約為 45 比 55 之下，全年每股純益上看 8 元。