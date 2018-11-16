台股盤前—美中重啟談判 利空鈍化有利盤勢止穩

美中恢復對話，激勵美股周四跌升反彈，在科技、半導體、金融類股領漲下，美股四大指數全面走揚，台股 ADR 也全面上漲，分析師指出，貿易戰利空鈍化，有助於市場買氣回籠，短線估將呈現偏多整理。

美股受惠美中 2 國重啟談判的消息、股神巴菲特增持銀行股等利多消息釋出，蘋果、摩根大通均上漲 2.5%，引領科技股、金融股上漲，美股四大指數氣勢如虹，道瓊大漲 200 點，一掃連續 4 日下跌陰霾。

此外，費半上漲逾 3%，AMD、Intel、Nvidia 均上漲 2-3%，台積電 ADR 上漲 1.82%；聯電 ADR 更是大漲 6.47%，不過 Nvidia 盤後公布最新財報營收遜於預期，股價瞬間大跳水，盤後暴跌逾 14%。

個股消息方面，大立光陸單比重各地區客戶收入比重首度曝光，中國客戶比重快速拉升，前三季已逼近六成，超越蘋果訂單，可望減輕蘋果新機銷售不佳的影響。

緯創投資 14.78 億印度盧比 (約新台幣 6.2 億元) 以租地委建方式，在印度取得不動產，這是緯創在印度設立的第三座廠房，以因應醫療與雲端服務事業的發展。緯創看好高成長的印度市場，有擴廠計畫。緯創在印度市場的策略，是協助當地品牌開發產品跟服務。

不過研調機構 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 調查顯示，10 月 DRAM 合約價已正式走跌，供過於求加上高庫存水位的影響，導致價格跌幅更趨劇烈，原廠獲利能力可能已觸頂，且預期在供給端、通路端、採購端庫存尚未去化完全前，明年第 1 季合約價恐將面臨更大的跌價壓力，南亞科等營運恐將面臨壓力。

法人指出，短期須觀察台股能守穩在月線之上並收復 10 日線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、PCB 等族群，或是擁有業績轉機題材的中小型個股。