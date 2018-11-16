訊連推全新「Screen Recorder 4」 打造全方位直播

訊連科技 (5203) 宣布推出全新「Screen Recorder 4」，整合螢幕錄製、線上直播、影片後製等強大功能，提供電競玩家、影音部落客與商務人士等直播主全方位的解決方案。Screen Recorder 4 新增多平台同步直播，讓直播主可將節目同步串流至各大主流網路平台，更新增了添加 Logo 圖層物件、綠幕去背等功能，協助直播主打造畫面更豐富、客製化程度更高的直播節目。訊連科技近期針對電競直播主進行市場調查，結果顯示，其中 42% 的電競直播主使用 YouTube 平台、34% 則使用 Twitch 平台進行直播；而對觀眾而言，超過 75% 的觀眾透過 YouTube 或 Twitch 平台觀看直播內容。以往直播主僅可使用單一平台串流，無法同時觸及不同平台用戶。



在直播平台分散化的趨勢下，直播主可善用 Screen Recorder 4 之多平台直播功能，同時串流到 5 個網路平台，除主流的 Twitch、YouTube 和 Facebook 外，亦支援客製化 RTMP 網路平台，擺脫單一平台的限制，讓用戶在使用上更具彈性，達到可觸及人次極大化。



訊連科技執行長黃肇雄表示，自媒體興盛的今日，網路直播已是銳不可擋的趨勢。無論電競玩家、影音部落客 Vloggers 或商務人士，都可透過網路直播打造遊戲實況、娛樂節目和商務教育訓練等多樣化內容。而全新版本的 Screen Recorder，讓直播主可以透過多平台同步直播功能，達到觀眾觸及最大化。此外，也新增綠幕去背、添加視覺元件等功能，幫助直播主打造更吸睛的直播內容。



Screen Recorder 4 支援多種影像來源，除了擷取個人電腦上的遊戲和軟體介面外，亦可使用 HDMI 影像擷取卡連接 PlayStation 4、 Xbox One 和 Nintendo Switch 等家用遊戲機，進行螢幕錄製和直播。



針對商務與教育用戶，Screen Recorder 4 除可透過 Facebook、YouTube 等平台進行直播教學和遠距簡報，亦可透過內建的畫面錄製、後製剪輯等功能，輕鬆打造數位教材。