蘋果深耕影視業 攜手奧斯卡獲獎公司A24製作電影

美媒報導指出，科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 已與獨立製片公司 A24 達成多年合作協議，將共同製作與拍攝電影與節目，此舉展現蘋果欲深耕影視業的計畫。

蘋果並未提供與 A24 的合作細節，僅表示該計畫為一項「多年協議」並將涉及多部電影，合作金額亦並未被揭露。目前尚不清楚該公司所製作的電影是否將在電影院上映，或者將透過數位平台播出。

這是蘋果多項大型電影協議之一，該公司提撥 10 億美元於節目製作，已與好萊塢名人達成合作關係，如知名主持人 Oprah Winfrey，並預計發行兩季由 Reese Witherspoon 和 Jennifer Aniston 主演的影集，希望能帶給用戶更豐富的內容。

在電影方面，蘋果在今年 9 月時，已購買了一些電影的版權，包括紀錄片《大象女王》(The Elephant Queen) 的全球發行權，以及動畫片《狼行者》(Wolfwalkers) 的版權。

A24 是一家美國獨立製片公司，於 2012 年 8 月成立，為影視界的一匹黑馬，在短短的幾年內，該公司已獲得 14 項奧斯卡提名，並以《月光男孩》(Moonlight) 拿下第 89 屆奧斯卡最佳影片獎。



A24 目前與 DirecTV 簽訂協議，將共同擁有在美國的電影發行權。A24 還與亞馬遜達成交易，該公司製作的影片在電影院播出後，將可在亞馬遜付費串流平台上播出。蘋果未與 A24 達成獨家合作關係，因此該公司可以繼續獨立製作與發行影片，稍早曾有傳言指出蘋果欲收購 A24，但似乎並未以這種方式進行。

科技公司在串流影音部分進行競爭，Netflix 和亞馬遜對原創內容進行大量投資，而迪士尼和華納媒體將在 2019 年推出串流媒體服務。蘋果已從索尼影業電視挖角總裁 Zack Van Amburg 與 Jamie Erlicht，兩位人士將帶領蘋果的原創內容部門。