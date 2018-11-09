選股？選市？布局AI及機器人指數ETF 掌握投資契機

今年投資市場不平靜，美股於 2 月及 10 月重挫，引發全球股市大震盪。國泰投信認為，股市短線波動在所難免，但也提供了最佳買點，尤其人工智能 (AI) 及機器人等智慧科技是未來勢不可擋的潮流，相關題材仍會持續發酵，若擔憂選股、選市問題，不妨考慮 AI 及機器人指數的 ETF，以掌握智慧科技長期投資契機。

近幾年來，各國政府及大型企業紛紛卡位布局 AI 及機器人領域，投入的資源也越來越多，應用範疇更為多元化。瞄準這股智慧商機，AI 及機器人相關指數陸續問世，目前主要有納斯達克全球人工智慧及機器人指數 (NQROBO)、全球機器人與自動化指數(ROBO)、Indxx 機器人與人工智慧指數(IBOTZ)。其中，NQROBO 指數由那斯達克及美國消費者技術協會(CTA) 共同編製，主要追蹤全球近百家科技、醫療、工業等領域的 AI 及機器人相關上中下游公司，具權威性及參考價值。

就報酬表現來看，NQROBO 也優於 IBOTZ 及 ROBO，除了成分股中的公司家數較多以外，NQROBO 以科技公司居多，且以美國公司為主，相反的，其他兩種指數集中於工業股，所以，NQROBO 指數今年以來最高報酬率約 12%，大幅領先其他兩大 AI 及機器人相關指數。不僅如此，NQROBO 長期表現也較那斯達克綜合指數 (NASDAQ) 優異，顯示 AI 及機器人等智慧科技類公司的發展前景及獲利可期，已經吸引許多投資人注意。

國泰投信 ETF 團隊主管資深經理鄭立誠分析指出，生技產業尚未成熟發展，還沒有成為一個產業以前，僅能算是主題式的投資，歸類在醫療保健大項目之下。AI 及機器人產業亦是如此，屬於科技項下比較新興的產業，等於是科技類股中的科技類股，集結目前科技類股的精華，具有高度成長性。而且這塊市場已是大型企業兵家必爭之地，臉書、谷歌、IBM 及微軟等公司都積極力爭領先地位。同時，該產業的中小型公司居多，併購活動不斷，因此，AI 及機器人產業的相關題材多，表現肯定會超越一般個股，長期來說，它會是比大盤表現優異的主題式投資。

至於如何投資，搶搭這股智慧熱潮呢？鄭立誠認為，AI 及機器人等新創科技公司潛力十足，但產業變動快，風險相對高，個股差異也大。尤其熟悉新創產業的人不多，更沒有過去歷史經驗可供參考，在產業及個別公司的挑選上有難度。加上體質不錯的新創產業每年營收增長速度快，如何切入這些產業、選到對的方向，是投資新創產業的難題。

除了買相關概念股之外，鄭立誠建議，可買追蹤 AI 及機器人相關指數表現的 ETF 基金，是參與新創產業成長的最佳方式之一，交易成本低，持股透明，且一次就能直接投資單一產業或主題，達到風險分散的目的。

國泰 AI+Robo ETF(00737) 是國內唯一檔投資 AI 題材的 ETF，追蹤的 NQROBO 指數，完整布局 AI 及機器人上、中、下游產業，篩選優質標的，且成分股採用「改良式等權重」計算，不論市值大的產業龍頭，或市值較小的新創公司，皆可均衡佈局。AI 趨勢大家都看得到，但產業分布廣泛，且有許多創新產業在其中，一般投資人要全面掌握有難度，投資 AI ETF，可以輕鬆參與 AI 產業的長期投資價值。