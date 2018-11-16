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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月15日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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台新MSCI台灣正2 群益臺灣加權反1 元大中型100          本盟              昶和     大飲     瑞儀       
台新MSCI台灣反1 正道     富邦科技          國巨              大統新創 福壽     超眾       
宏洲              元大電子          錸德              本盟     天仁     易華電     
嘉裕              元大台商50          智寶              銘旺科   宏亞     長榮       
東華              元大MSCI金融          奇力新            健和興   達新                
立益              富邦摩台          大毅              旭隼     聚隆                
佳和              富邦發達          強茂              元晶     昶和                
昶和              富邦金融          華新科            遠雄來   大統新創            
三洋紡            元大MSCI台灣          嘉晶              統領     程泰                
本盟              永豐臺灣加權          星通              威宏-KY  氣立                
瑞利              富邦日本          玉晶光            泰昇-KY  榮星                
樂士              國泰日經225          台勝科                     台硝                
正峰新            元大歐洲50          健策                       永記                
億泰              元大日經225          永崴投控                   日勝化              
毛寶              元大美債20正2          康控-KY                    展宇                
懷特              國泰20年美債反1          訊芯-KY                    華廣                
燁興              兆豐藍籌30反1          杜康-DR                    士紙                
中鴻              台新MSCI台灣正2          陽光能源-DR                   高興昌              
威致              台新MSCI台灣反1          康友-KY                    東明-KY             
華豐              元大S&P日圓反1                                     世紀鋼              
首利              富邦歐洲                                     鑫永銓              
麗正              FH彭博高收益債                                     六暉-KY             
東訊              FH彭博新興債                                     申豐                
華泰              FH富時不動產                                     宏旭-KY             
錸德              元大台灣高息低波                                     銘旺科              
倫飛              群益道瓊美國地產                                     翔耀                
虹光              第一金工業30                                     吉祥全              
威盛              FH富時高息低波                                     華新科              
國碩              台泥                                         建碁                
銘旺科            上曜                                         聯德                
統懋              宏洲                                         玉晶光              
翔耀              嘉裕                                         圓展                
太空梭            東華                                         時碩工業            
麗臺              立益                                         傳奇                
華映              佳和                                         東科-KY             
吉祥全            昶和                                         亞弘電              
憶聲              三洋紡                                       陞泰                
科風              本盟                                         愛山林              
和鑫              瑞利                                         皇昌                
力特              樂士                                         遠雄來              
喬鼎              正峰新                                       夏都                
正達              億泰                                         雲品                
晟鈦              毛寶                                         鳳凰                
聯德              懷特                                         新天地              
同泰              燁興                                         欣欣                
新世紀            中鴻                                         統領                
誠研              威致                                         客思達-KY            
綠能              華豐                                         阿瘦                
誠創              首利                                         康師傅-DR            
嘉威              麗正                                         同方友友-DR            
力銘              東訊                                         晨訊科-DR            
亞太電            華泰                                         友佳-DR             
達能              錸德                                         精熙-DR             
清惠              倫飛                                         一零四              
慧友              虹光                                         欣天然              
捷泰              精元                                         新海                
互億              威盛                                         欣高                
天瀚              國碩                                         全國                
迅杰              銘旺科                                       jpp-KY              
華上              統懋                                         台數科              
光麗-KY           翔耀                                         南六                
元晶              太空梭                                       基勝-KY             
華冠              麗臺                                         波力-KY             
裕豐              華映                                         泰昇-KY             
寶徠              吉祥全                                       吉源-KY             
皇普              憶聲                                                             
陽明              科風                                                             
六福              和鑫                                                             
康師傅-DR          力特                                                             
聖馬丁-DR          喬鼎                                                             
神州-DR           正達                                                             
耀傑-DR           晟鈦                                                             
同方友友-DR          聯德                                                             
晨訊科-DR          同泰                                                             
友佳-DR           新世紀                                                           
陽光能源-DR          誠研                                                             
精熙-DR           綠能                                                             
中福              誠創                                                             
雷虎              嘉威                                                             
中視              力銘                                                             
秋雨              亞太電                                                           
慶豐富            達能                                                             
新利虹            清惠                                                             
國光生            慧友                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  天瀚                                                             
                  超眾                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生
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