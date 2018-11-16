【大行報告】交銀國際：陌陌因匯率因素拖低收入增速 目標價下調至51美元

交銀國際發表研報指，陌陌(MOMO.US)預計11月下旬發佈3季度業績，該行預計陌陌3季度總營收為5.29億美元，環比/同比增7%/49%，預計調整後淨利潤1.15億美元，略低於市場預期的5.33億美元收入和1.17億美元調整後淨利潤。該行預測毛利率/調整後利潤率為47%/22%，環比分别上升1.5個和下降6個百分點，主要考慮到幻樂之城製作成本對毛利的影響在3季度減小，而探探在3季度完全併表將擴大3-4季度市場費用投入。

研報指出，3季度陌陌在直播產品功能中增加聯屏PK等互動玩法，促進付費用戶數增長。該行預計直播3季度營收為4.12億美元，同比增36%。該行預計3季度MAU增至1.13億，直播付費用戶為470萬。

此外，交銀國際預計增值服務收入為7900萬美元，環比/同比增43%/200%，估計非探探VAS收入為5700萬美元，環比/同比增13%/117%，付費用戶550萬。產品層面來看，3季度陌陌豐富聊天室玩法，包括增加新的KTV互動方式、你畫我猜等;優化“點點”的使用體驗，包括增加超級贊特權提高配對效率。該行預計探探業務收入為2200萬美元，付費用戶330萬，探探從8月提供“查看誰喜歡我(46元/季)”和“超級曝光(5元/5次)”等付費產品，有助於提升ARPPU。

因陌陌目前以美元為財報的主要披露口徑，近期美元兌人民幣匯率調整一定程度影響了收入增速。因匯率調整，交銀國際將陌陌估值由116億美元調整至115億美元，同時由於早前收購探探和未來發展計劃等因素增發6.5億可轉債，該行把目標價從55美元下調至51美元，對應2018/19年市盈率22倍/18倍。維持買入。