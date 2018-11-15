沙烏地阿拉伯主權基金PIF欲投資萬達的傳奇影業 斥資7億美元

作為沙烏地阿拉伯社會經濟改革計劃的一部分，電影業一直是沙烏地阿拉伯近期重點發展的行業之一。最近，沙烏地阿拉伯似乎又將目標瞄準了好萊塢的電影公司。

據路透社消息，沙烏地阿拉伯阿拉伯主權財富基金 PIF 正考慮以 7 億美元收購美國的傳奇影業，目前該公司的大股東為中國的萬達，後者於 2016 年年初為收購傳奇娛樂公司而支付了 35 億美元。

本次沙烏地阿拉伯方面對好萊塢的電影公司表達出投資興趣，也將在一定程度上考驗西方電影公司對沙烏地阿拉伯阿拉伯官方的態度。上月，由於沙烏地阿拉伯官方涉嫌謀殺在華盛頓郵報工作的沙烏地阿拉伯籍記者卡舒吉，而備受指責。

路透社據消息人士透露，傳奇影業的一些高管擔心沙烏地阿拉伯 PIF 的投資會對該公司的品牌及其吸引頂尖人才的能力產生影響，因此該交易可能面臨阻力。早前，PIF 對好萊塢人才代理公司 Endeavor 集團的 4 億美元投資意向就被否決，原因是擔心沙烏地阿拉伯的投資會影響公司的業務和聲譽。

但 PIF 認為，由於傳奇影業的大股東萬達集團面臨經營戰略調整和國內政策等因素的影響，或將傾向於接受這一筆交易，剝離自己的海外資產。

目前，雙方並未進行正式的討論，投資計劃也處於初期階段，雙方並沒有公開置評。

作為沙烏地阿拉伯王儲默罕默德的經濟改革計劃之一，沙烏地阿拉伯近來在電影業方面的動作頻頻。去年，該國取消了對電影院的禁令，並計劃在 2030 年前建成 350 個電影院，擁有超過 2500 塊熒幕，每年吸引 10 億美元的票房收入。