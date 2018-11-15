遭華爾街質疑 維密CEO離職

沒了去年的撲街摔跤，維密大秀恐怕只剩下熱度不高的「最便宜內衣」了。

以往每年的維密大秀都能引起市場的廣泛關注和資本的爭相驅逐，尤其那個備受矚目的「Fantasy Bra」，更是把品牌的社會知名度和代表性推向了高潮。然而今年情況早已大不相同，在經歷了連續幾年維密大秀收視率下滑和華爾街的一致看衰之後，知情人士對英國金融時報透露，維密 CEO Jan Singer 已經提交了辭呈，而維密母公司 L Brands 計劃於下周一公布公司季報後官宣這一消息。

被 L Brands 從競爭對手 Spanx 挖來後，Singer 於 2016 年 9 月接替 Sharen Turney 正式入主維多利亞的秘密擔任 CEO。早在今年 8 月，該公司就透露她將在年底退休，而維密 Bath＆Body Works 的銷售和產品開發負責人 Amy Hauk 將取代 Singer 成為新的繼任者。

全球證券和投資銀行集團 Jefferies Financial Group 的分析師 Randal Konik 直言：「Jan 沒有問題，真正的問題在於維密品牌並沒有引起消費者的共鳴」。

其實早在今年維密大秀之前，他就表示該節目不會有很多人觀看了，而他也長期看跌維多利亞的秘密及其母公司 L Brands 的股價。

一語成讖！因為在此次大秀舉行前夕，僅有一個「最便宜內衣」在國內的社交平台上引發了討論，熱度遠不如從前。維密天使 Elsa Hos 身着施華洛世奇 Atelier 製作的 Fantasy Bra 價格僅為 100 萬美元，和往年黎巴嫩奢華珠寶商 Mouawad 製作的上千萬美元內衣在造價和華麗程度上都相差甚遠。不少網友甚至調侃道：「怕是沒錢了，大秀戰袍都做不起了。」

雖是調侃，但維密營收下降是不爭的事實。

英國金融時報稱，品牌最新一季的表現幾乎沒有任何改善，10 月份銷售額與去年同期持平，該公司對此表示，由於促銷活動增加，商品利潤率「顯着下降」。

「VS 的定價權已經永久受損」，Jefferies 分析師 Randal Konik 表示，「多年來，電視收視率直線下降，消費者不再與『超模』產生共鳴，我們不禁要問，這家公司為什麼還要繼續舉辦時裝秀。我們預計今年的收視率會繼續下滑，而 VS 也將失去它曾在大眾心目中的重要意義。」

根據 Konik 追蹤的數據顯示，主品牌維密和旗下年輕品牌「Pink Bra」一直在以越來越低的價格促銷內衣，甚至於，公司旗下的頂級系列「Body By Victoria bras」現在正以買二送一搞促銷。可是即便如此，大眾仍舊不買賬。

Konik 表示，如果不解決維密門店太多這個根本性問題，其母公司 L Brands 的其他策略也毫無用處。而他更是在周一的報告中重申:「維多利亞的秘密品牌已經徹底毀了（broken），而『Pink』也正在毀滅當中（is now breaking）。」 2018 年第二季財報公布後，維密母公司宣布將在本財年關閉 20 家門店。

不僅如此，上述媒體還稱，該公司還發現在健身服和運動休閒服市場上很難開闊新的天地，分析師警告說這個現象在維秘密青年品牌 Pink 上已經開始顯現。

早在 2016 年，維密發布的年中財報顯示，利潤已經暴跌近九成。2017 年，維密品牌的營業額年增率下降 9%，而全年業績整體表現也持續低迷。

到了新的一年，維密還在跌跌不休。2018 年財報顯示，在截至 8 月 4 日的三個月內，維密母公司 L Brands 收入年增率增長 8.3% 至 29.84 億美元，凈利潤則大跌 29% 至 9900 萬美元。其中，核心品牌維密銷售額年增率增長 4.7% 至 17.25 億美元，但同店銷售額繼續獲得 5% 的跌幅。

核心品牌業績持續低迷，直接反應在了母公司的股價和市值上。在今年發布二財季財報後，母公司股價跌至 25.89 美元，創下八年新低，市值與最高點相比也蒸發了一半。根據 RBC Capital Markets 分析師 Brian Tunick 估算，該公司的核心品牌收益正在損失超過 8 億美元。

與此同時，他將 L Brands 的目標股價從 40 美元下調至 35 美元，略高於股票周二早盤交易的水平並保持了他對公司「跑贏大盤」評級。但與 Tunick 不同，Konik 直接將該公司的目標股價下調至 20 美元，比當前股票交易價格低 41％，並維持「遜於大盤」的評級。截止最新，維密母公司 L Brand 的市值僅剩 100 億美元。