新產線加入 力山Q4一路旺到明年Q1 中美貿易戰獲轉單

力山 (1515) 隨著第四季旺季，加上跑步機新產線加入，預期單季營收將逐月走高，第四季到明年首季持續暢旺。此外，受惠美中貿易戰，電動工具機獲美國最大居家零售店工具機訂單，明年 1 月生產，預估明年業績將會優於今年。隨著木工機出貨旺季，加上新款高階跑步機良率提升，帶動出貨開始放量，10 月自結營收 7.8 億元，月增 36.4%、年增 16.1%；累計前 10 月營收 43.11 億元、年增 1.3%。



法人表示，力山跑步機隨著新產線加入，10 月產量已達 5500 台以上，第四季營收將逐月升溫到明年第一季。



展望明年營運，力山指出，三大事業體可望顯著成長，其中電動工具受惠美中貿易戰獲美國最大居家零售店工具機訂單，估一年約 10 幾萬台，明年 1 月生產。此外，也與歐洲最大電動工具品牌合作，洽談移轉高階機種的可行性。



在健身機部分，跑步機 8 月為一條生產線，9 月增至三條，目前已增至四條，預計 11 月起有機會單月出貨 7000 至 8000 台。明年現有機種將有大單出貨計劃，同時再推出一款新型電動跑步機。



在汽車配件方面，力山指出，有機會切入汽車售後服務（AM）市場，涵蓋金屬加工應用。



力山主要產品包括電動工具、健身機和汽車配件。生產基地在台灣台中大里廠和中國大陸浙江桐鄉廠，其中大里廠生產較高階電動工具、以及健身機和汽車配件，浙江桐鄉廠生產電動工具和汽車配件為主。



從市場來看，北美占力山整體營收比重約 89%，歐洲占比約 7%，其他占比約 4%。從產品營收比重來看，第三季電動工具占比約 47%，健身機占比約 48%，其他占比約 5%。